"Вагнеровцы замучили мирного человека, а не грузинского наемника": в сети узнали мужчину на жестоком видео

Россияне попытались выдать одно военное преступление за другое

Россияне регулярно совершают военные преступления, за которые их просят наказать. Боевики, вероятно, снова замучили мирного человека и назвали это расправой над "грузинским наемником". Военное преступление совершили наемники ЧВК "Вагнера".

Видео на днях распространили российские пропагандистские каналы. Из ролика видно, что вагнеровцы примотали скотчем к стулу мужчину. Человек находится без сознания, но дышит. В это время боевик водит смычком по скрипке, а когда человек не реагирует на звук – тот просит "коллегу" поднять ему голову и стучит по ней смычком от скрипки.

Мужчина вообще не реагирует на постукивание. Очевидно, он истощен и мог подвергаться издевательствам. Российские СМИ подали это как веселье над пленным грузинским наемником. Однако в сети скорее всего установили мужчину, над которым издеваются. Это житель Донбасса Виталий, у которого раньше брали комментарий украинские журналисты.

Личность Виталия не подтверждена, также у связанного мужчины заметны усы. Однако подбородок, брови и форма лица очень похожи. Видео опубликовал украинский блоггер Игорь Лаченков.

Напомним, что ранее большой резонанс получило видео убийства пленника Александра Мациевского, снятого российскими боевиками. Ролик вызвал громкую реакцию украинцев и мира, а СБУ возбудила уголовное дело из-за расстрела бойца.