Відрізані пальці та пияцтво: російські військові про "подвиги" товаришів по службі на Харківщині

Стали відомі подробиці про те, як російські солдати та офіцери катують громадянських жителів

Ряд чиновників заявляли про те, що масштаби військових злочинів у Харківській області перевершили Бучу. Це підтверджують свідчення самих росіян. Декілька військових рф розповіли журналістам про тортури, які влаштовували їхні товариші по службі в момент окупації регіону.

Після публікації розслідування "Радіо Свобода" про командира 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади полковника Сергія Сафонова кілька його товаришів по службі розкрили подробиці про його "подвиги" на війні в Україні. Сам же Сафонов, за даними перехопленої телефонної розмови, міг зарізати жінку похилого віку в період відступу з Харківської області.

Так, у прямому ефірі телеканалу "Дощ" підлеглі Сафонова озвучили, як полковник та їхні товариші по службі пиячили на фронті й жорстоко катували громадянське населення. За словами сержанта Валентина Єрочкіна, він особисто бачив, як Сафонов ударив офіцера. Військовий визнав, що всі товариші по службі у великій кількості вживали алкоголь. Також він поскаржився, що харчуватись солдатам доводилося сухпайками по кілька діб поспіль.

Тоді як сержант В’ячеслав Доронічов озвучив більше подробиць про те, чим займався Сафонов та військовослужбовці у його підпорядкуванні.

"Усі офіцери – алкаші, вибачаюсь за лексику. У прямому сенсі "відмовники" та алкаші. Щодня сидять у підвалах, горілку п’ють, наркотики вживають, катують місцеве населення, кошмарять. Катують, я вам скажу, під керівництвом Сафонова. Відстрілюють вуха, відрізають пальці, катують просто цивільних людей", — заявив російський військовий.

Він додав, що був проти цього і сварився з товаришами по службі, "але офіцери продовжували разом із солдатами цим займатися". Росіянин додав, що командування обіцяло всім ордени, але ніхто не отримав ані бойових, ані звань, ані копійки.

Як повідомляв раніше "Телеграф", лише після звільнення правого берега Херсонської області слідчі знайшли свідчення понад 400 військових злочинів росіян. Серед убитих і військовослужбовці, й мирні жителі.