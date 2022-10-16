Собака вбив немовля: у Рівненській області стався моторошний випадок із домашньою вівчаркою

З незрозумілих причин тварина витягла дитину з коляски і почала тягати її по всьому двору.

Багато українців сприймають собак як активних помічників у боротьбі з окупантами (типу пса Патрона) та просто улюбленців, які з радістю зустрічають господарів після важких і бойових буднів, але, на жаль, іноді природа "бере своє" і в "братах наших менших" прокидаються первісні інстинкти.

На такі думки наштовхує випадок, що трапився у п’ятницю, 14 жовтня, в одному із сіл Рівненської області.

Згідно з повідомленням місцевої поліції, вдень мама вийшла на прогулянку із сином, а повернувшись, залишила візок у дворі, сама ж зайшла на кілька хвилин до будинку.

У цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, за якою знаходилася, перекинула візок і витягла дитину з коляски, почавши тягати її в пащі по всьому подвір’ю.

Мати, що прибігла на місце події, намагалася відібрати немовля, але собака не піддавалася на її прохання і вмовляння. На крики прибіг 36-річний батько, але вівчарка не послухалася і його, тож тварину довелося позбавити життя.

Злощасний візок, в якому знаходилося немовля

На жаль, викликані на місце події медики лише констатували смерть дитини.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 КК України (навмисне вбивство малолітньої дитини з позначкою "нещасний випадок").

Зазначається, що родина вважається благополучною та виховує ще й 8-річного сина.

Обставини трагічного випадку встановлюються.

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