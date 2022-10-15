Авто сплющило і перевернуло на дах: у Харкові легковик влетів у бетонний блокпост (відео)

Аварія сталася перед блокпостом на перетині вулиць

На одній з вулиць Харкова рано вранці трапилася моторошна аварія. Наразі достеменно невідомо, що стало причиною автопригоди, проте кадри, які очевидці публікують у соцмережі дійсно вражають.

Як повідомляють свідки дорожньо-транспортної пригоди, один з легкових автомобілів учасників пригоди, котра трапилася на перетині проспекту Льва Ландау та вулиці Олімпійської, на повній швидкості влетів у бетонний блок.

Місце харківської аварії на карті

На кадрах, що були оприлюднені очевидцями видно, що легковий автомобіль, який понівечений в результаті зіткнення з опорою вщент, перекинувся і лежить на даху. Кузов машини сильно постраждав і обгорів через ймовірне загоряння.

Варто відзначити, що інформацію щодо кількості постраждалих або загиблих в результаті автопригоди наразі не розголошують. Обставини, причини та винуватця ДТП встановлюватимуть представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць столиці трапилася аварія за участі трьох легкових авто та двох тролейбусів. В результаті пригоди рух транспорту в напрямку центра Києва було обмежено.