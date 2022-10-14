У Києві зіштовхнулились три легковики з тролейбусами: рух паралізований (відео)

Інформація щодо кількості постраждалих в результаті автопригоди уточнюється

На одній з вулиць столиці уранці трапилася моторошна аварія за участі трьох легкових автомобілів і двох тролейбусів. Через дорожньо-транспортну пригоду у напрямку центру Києва утворився величезний затор.

Відповідна інформація, а також фото та відеопідтвердження автопригоди, яка трапилася уранці 14 жовтня на Проспекті Перемоги, неподалік метро "Шулявська", шириться у столичних соцмережах. Також зазначається що у напрямку центру через ДТП утворилася велика пробка, з чотирьох наявних смуг наразі відкрита для руху транспорту лише одна.

Район станції метро "Шулявська" на карті Києва

Очевидці повідомляють, що аварія сталася за участі трьох легковиків. Крім того, пошкоджень зазнали два тролейбуси. Наразі на місці події працюють представники патрульної поліції, слідчі та медики.

Що стосується постраждалих, то поки інформація щодо їх кількості не розголошується. Згідно з попередніми відомостями причиною пригоди стало перевищення швидкості одного з авто, учасника аварії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні у центрі Дніпра трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая.