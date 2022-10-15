Авто сплющило и перевернуло на крышу: в Харькове легковушка влетела в бетонный блокпост (видео)
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Авария произошла перед блокпостом на пересечении улиц
На одной из улиц Харькова рано утром произошла жуткая авария. Пока неизвестно, что стало причиной автопроисшествия, однако кадры, которые очевидцы публикуют в соцсети, действительно впечатляют.
Как сообщают свидетели дорожно-транспортного происшествия, один из легковых автомобилей участников происшествия, случившегося на пересечении проспекта Льва Ландау и улицы Олимпийской, на полной скорости влетел в бетонный блок.
На кадрах, обнародованных очевидцами видно, что легковой автомобиль, изуродованный в результате столкновения с опорой вдребезги, опрокинулся и лежит на крыше. Кузов машины сильно пострадал и обгорел из-за предполагаемого возгорания.
Следует отметить, что информацию о количестве пострадавших или погибших в результате происшествия пока не разглашают. Обстоятельства, причины и виновника ДТП будут устанавливаться представителями правоохранительных органов.
Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц столицы произошла авария с участием трех легковых автомобилей и двух троллейбусов. В результате происшествия движение транспорта в направлении центра Киева было ограничено.