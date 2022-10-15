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Авто сплющило и перевернуло на крышу: в Харькове легковушка влетела в бетонный блокпост (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Авария в областном центре Харьковской области Новость обновлена 15 октября 2022, 11:38
Авария в областном центре Харьковской области

Авария произошла перед блокпостом на пересечении улиц

На одной из улиц Харькова рано утром произошла жуткая авария. Пока неизвестно, что стало причиной автопроисшествия, однако кадры, которые очевидцы публикуют в соцсети, действительно впечатляют.

Как сообщают свидетели дорожно-транспортного происшествия, один из легковых автомобилей участников происшествия, случившегося на пересечении проспекта Льва Ландау и улицы Олимпийской, на полной скорости влетел в бетонный блок.

ДТП Харьков
Место харьковской аварии на карте

На кадрах, обнародованных очевидцами видно, что легковой автомобиль, изуродованный в результате столкновения с опорой вдребезги, опрокинулся и лежит на крыше. Кузов машины сильно пострадал и обгорел из-за предполагаемого возгорания.

Следует отметить, что информацию о количестве пострадавших или погибших в результате происшествия пока не разглашают. Обстоятельства, причины и виновника ДТП будут устанавливаться представителями правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц столицы произошла авария с участием трех легковых автомобилей и двух троллейбусов. В результате происшествия движение транспорта в направлении центра Киева было ограничено.

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#ДТП #Харьков #Авария