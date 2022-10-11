Девять лет издевательств: тренер в Луцке растлевал несовершеннолетних спортсменок - СМИ

Подозреваемому уже исполнилось 72 года, но возраст отнюдь не стал помехой для поползновений в сторону юных девочек

В Луцке завершилось расследование о сексуальном домогательстве со стороны спортивного тренера к его же несовершеннолетним воспитанницам. Дело возбудили после обращения к правоохранителям сразу пятерых пострадавших, которые заявили, что годами терпели приставания и запугивания старшего мужчины.

Больше деталей сообщает издание ZAXID.NET. Ссылаясь на личные источники, журналисты озвучивают и имя подозреваемого — бывший глава детско-юношеской спортивной школы Богуслав Галицкий. В свое время он тренировал женскую волейбольную команду "Волынь-Университет".

Как сообщили волынские прокуроры, во время расследования им удалось установить причастность подозреваемого к преступлениям, о которых сообщили пострадавшие девочки. На протяжении длительного времени — с 2012 по 2021 год — старший мужчина всячески запугивал своих воспитанниц, а также совершал по отношению к ним различные преступления сексуального характера. Речь идет не только об изнасилованиях, но и другом сексуальном насилии, а также в целом растлении несовершеннолетних.

Богуслав Галицкий

Одним из главных доказательств в деле луцкого тренера являются вещественные доказательства, найденные в кабинете подозреваемого. Во время обысков полиция нашла целую коллекцию секс-игрушек, которые, по словам потерпевших, якобы часто применялись во время "забав" со стороны мужчины.

Коллекция секс-игрушек в кабинете подозреваемого

Богуславу Галицкому, имя которого связывают с этим скандалом, могло долгое время сходить с рук все содеянное, ведь наставницы говорят о регулярных запугиваниях с его стороны.

Суд будет рассматривать возможность обвинений мужчины сразу по трем статьям. Если его вину докажут, то он может загреметь в тюрьму на срок до 12 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черновцах при попытках задержать педофила было убито 22-летнюю полицейскую. Вскоре подозреваемого разыскали, однако он снова оказал сопротивление, за что и поплатился собственной жизнью.

Помимо этого мы писали о справедливом наказании для растлителя малолетних, которого осудили в Хмельницкой области.