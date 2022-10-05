Відстрілювався при затриманні: у Чернівцях помер збоченець, що вбив 22-річну патрульну

Крім вбивства, чоловікові інкримінували і розбещення неповнолітніх

У Чернівцях нарешті затримали неадекватного чоловіка, який у понеділок, 3 жовтня, відкрив стрілянину посеред вулиці, поранивши двох поліцейських. На жаль, того дня одна з прибулих на місце події патрульних, отримала смертельне поранення, врятувати життя 22-річної дівчини медикам не вдалося.

Новиною щодо затримання зловмисника, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх, на своїй сторінці у соцмережі поділився радник Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смирнов, додавши кілька фотографій зі стрільцем. За словами чиновника, під час операції, чоловік застосував зброю, тож копам довелося відкрити вогонь у відповідь. Також він пообіцяв згодом надати трохи більше інформації про те, що сталося.

"Тепер офіційно! Покидька, який розбещував дітей і вбив поліцейську в Чернівцях — ЗАТРИМАНО! Під час затримання, він застосував зброю! Більше деталей пізніше", — написав він.

У Чернівцях затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред білого дня

Пізніше у телеграм-каналі Національної поліції України з'явилися інформація про те, що від отриманого під час затримання поранення 53-річний підозрюваний, який є уродженцем Криму (проте зареєстрований на Житомирщині) помер.

Варто нагадати, що стрілянина трапилася в Чернівцях поблизу школи під номером 28. Саме там невідомий чоловік почав гатити по патрульним, які прибули на виклик щодо розбещення неповнолітнього. Під час спроби затримати неадеквата, загинула 22-річна поліцейська Таїсія Татарин, її колегу було поранено. Після чого зловмисник сховався в одній з житлових багатоповерхівок, розташованих неподалік, а потім втік.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у сусідній росії чоловік зайшов до однієї зі шкіл зі зброєю, після чого вбив охоронця навчального закладу, а після почав гатити по учнях та педагогах. Після вчиненого, неадекват не витримав тиску, тому застрелився.