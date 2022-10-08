Ударил кирпичом, а затем поленом: во Львовской области брат убил родную сестру

За содеянное мужчине грозит до 15 лет за решеткой

Во Львовской области, где в сентябре сбивший ребенка водитель избежал наказания, произошло еще одно убийство.

О нем рассказали в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

В этот раз речь идет о конфликте между родными людьми.

Все началось с того, что рано утром 6 октября в полицию обратился житель села во Львовском районе и сообщил, что обнаружил во дворе одного из частных домов тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что к убийству женщины, 64-летней местной жительницы, причастен ее брат, 55-летний житель этого же села, с которым она проживала в одном доме.

Подозреваемый в полиции

Оказалось, что накануне вечером между родственниками возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил женщину кирпичом, а затем нанес удар деревянным поленом по голове, после чего ушел спать. Как установили эксперты, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что все в той же Львовской области в сентябре произошло еще одно преступление, в результате которого мужчина убил знакомого сковородой.