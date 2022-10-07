Травмовано шестеро осіб: на Львівщині сталося серйозне зіткнення автомобілів

Внаслідок ДТП відкрито кримінальне провадження

У Львівській області в ніч проти 7 жовтня трапилася жахлива автомомобільна аварія. За участі двох автівок сталося зіткнення, яке призвело до кількох травмованих, які перебувають зараз в лікарні.

Про це повідомило Головне правління ДСНС України у Львівській області. Як зазначається, ДТП сталася 6 жовтня, близько 23.20, на автодорозі "Мостиська-Самбір-Борислав-Дрогобич" у селі Бісковичі Самбірського району Львівської області.

"06 жовтня о 23:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Бісковичі Самбірського району відбулося зіткнення автомобіля "Opel Vivaro" та автомобіля "Opel Corsa". До місця події було направлено рятувальників 12-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Самбір", — повідомили в пресслужбі.

Відзначається, що водій автомобіля "Opel Corsa", 21-річний мешканець одного з сіл району, здійснив зіткнення з автомобілем "Opel Vivaro", яким керувала 39-річна жителька Самбора. У результаті зіткнення є шестеро постраждалих осіб, серед них четверо літні жінки. Водії також отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів разом з чотирма пенсіонерками.

Крім того, ГУ ДСНС зазначає, що до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. За фактом слідчі Львської області відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Наразі всі обставини події встановлюються.

Повідомлення ГУ ДСНС Львівщини

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Ужгороді сталася жахлива ДТП, де травмувалися два водії. Один з них загинув.