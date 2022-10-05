Отстреливался при задержании: в Черновцах скончался извращенец, убивший 22-летнюю патрульную

Кроме убийства, мужчине инкриминировали и развращение несовершеннолетних

В Черновцах наконец-то нашли неадекватного мужчину, который в понедельник, 3 октября, открыл стрельбу посреди улицы, ранив двух полицейских. К сожалению, в тот день одна из прибывших на место происшествия патрульных, получила смертельное ранение, спасти жизнь 22-летней девушки медикам не удалось.

Новостью о задержании злоумышленника, подозреваемого в развращении несовершеннолетних, на своей странице в соцсети поделился советник Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов, добавив несколько фотографий со стрелком. По словам чиновника, во время операции, мужчина применил оружие, поэтому копам пришлось открыть ответный огонь. Также он пообещал впоследствии предоставить немного больше информации о случившемся.

"Теперь официально! Подонка, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах — задержан! Во время задержания, он применил оружие! Больше деталей позже", — написал он.

В Черновцах задержали мужчину, открывшего стрельбу посреди белого дня

Позже в телеграмм-канале Национальной полиции Украины появилась информация о том, что от полученного во время задержания ранения 53-летний подозреваемый, уроженец Крыма (однако зарегистрированный на Житомирщине) умер.

Стоит напомнить, что стрельба произошла в Черновцах вблизи школы под номером 28. Именно там неизвестный мужчина начал бить по патрульным, прибывшим по вызову развращения несовершеннолетнего. При попытке задержать неадеквата, погибла 22-летняя полицейская Таисия Татарин, ее коллега была ранена. После чего злоумышленник скрылся в одной из жилых многоэтажек, расположенных неподалеку, а затем скрылся.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в соседней россии мужчина зашел в одну из школ с оружием, после чего убил охранника учебного заведения, а затем начал варить по ученикам и педагогам. После совершенного неадекват не выдержал давления, поэтому застрелился.