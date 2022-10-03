Зарезал кухонным ножом на глазах у детей: в Берлине погибла украинка

Женщина проживала в Европе в статусе беженки

В сократившей прием беженцев из Украины Германии произошла трагедия в одной из семей, которая временно проживала в столице страны Берлине.

Об инциденте сообщили в полиции города.

Согласно предварительным данным правоохранителей, трагедия развернулась в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (северо-восток Берлина). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее.

По данным полицейских, женщина является гражданкой Украины, которая находилась в Германии в статусе беженки.

Прибывшие на место немецкие СМИ сообщают, что ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина была убита кухонным ножом.

"Свидетели, слышавшие ссору, обратились в полицию. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления", — пишет газета Berliner Zeitung.

Несовершеннолетних детей пары уже передали органам опеки, в дальнейшем их судьбу будет решать суд.

Напомним о другом убийстве, которое произошло на днях в Украине: молодой мужчина убил и обокрал бабушку-пенсионерку, а затем поджег ее квартиру, чтобы скрыть следы преступления.