Покусав поліцейського за вухо: мешканця Білої Церкви засудили до в'язниці

Чоловіка має декілька судимостей з 1993 по 2019 рік

Білоцерківський суд Київської області виніс вирок чоловіку, який умисно заподіяв поліцейському легких тілесних ушкоджень. Найближчі 4 роки любитель покусати людей проведе у в'язниці. Проте, для нього це вже не в новинку — за його плечима досвід із 10 судимостей.

На трасі "Київ Одеса" 16 липня капрал поліції зупинив авто, яке рухалось під час комендантської години. У водія спостерігалися ознаки алкогольного сп’яніння, тому йому запропонували пройти перевірку на місці. Чоловік добровільно пройшов до автомобіля працівників поліції, однак під час перевірки він почав поводити себе агресивно та сперечатися з правоохоронцями.

Почувши словесну перепалку, з автомобіля вийшли два пасажири, одним із яких був обвинуваченим. Вони стали біля поліцейської машини і заважали їм виконувати свої обов'язки. Їхня поведінка була агресивною, вона не соромилися висловлюватися лайкою щодо правоохоронців.

"Обвинувачений штовхнув патрульного та намагався вирвати у нього рацію радіостанцію, по якій той викликав допоміжні наряди для врегулювання конфлікту. Поліцейський застосував до громадянина сльозогінний газ. У відповідь чоловік нахилився і вкусив його за вухо. Патрульному заподіяно рану вушної раковини, що належить до категорії легких тілесних ушкоджень", – йдеться у судовій ухвалі.

Cуд кваліфікує дії чоловіка як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК).

У суді обвинувачений вибачився перед поліцейським і пояснив, що точно не пам'ятає коли і чому вкусив його, адже був п'яний.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Одесі чоловік забив до смерті свою жінку, яка прийшла пізно додому. Вона померла прямо в ліфті.