Померла прямо в ліфті: в Одесі ревнивець забив жінку до смерті (фото, відео)

Причиною початкового скандалу стало пізнє повернення жінки додому

Одеса останнім часом стає епіцентром домашніх злочинів, серед яких є тяжкі. Тільки слідчі розібралися з моторошним вбивством із застосуванням ножа, як у четвер, 22 вересня, стало відомо про ще одну трагедію. П’яний чоловік побив до смерті свою 31-річну співмешканку, виштовавши її після гучної лайки за двері. На жаль, від отриманих травм потерпіла померла прямо у ліфті будинку.

Додаткові деталі того, що сталося, повідомили у прес-службі поліції Одещини, передає "Телеграф". Зазначимо, що цинізм вчинку одесита вражає — він не лише затягнув тіло загиблої назад у квартиру, виявивши її без ознак життя, а й сам зателефонував правоохоронцям.

Як вдалося з’ясувати копам, пізньої ночі напередодні смерті жінка повернулася додому пізніше, ніж зазвичай. Далі вони сіли зі співмешканцем за стіл, пили алкоголь, і ревнивець влаштував їй сцену. Словесна сварка закінчилася побиттям. Після цього мучитель вигнав побиту жінку з дому.

Затриманий підозрюваний

Вранці він виявив тіло співмешканки у ліфті, після чого переніс її до квартири. Далі він вирішив повідомити про те, що сталося в поліцію, яка наразі й встановлює всі додаткові деталі трагічного інциденту.

Мертву жінку мучитель приніс у квартиру і поклав на ліжко

Нині одесит затриманий та перебуває у СІЗО. Він розповів, що причетний до вбивства громадянської дружини, проте слідство продовжується. Якщо суд офіційно доведе його провину, він може потрапити за ґрати на строк від семи до десяти років — за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жертви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав деталі жахливого вбивства під Запоріжжем, внаслідок якого загинув молодий чоловік. Він розпивав зі старшим товаришем алкоголь, але під час застілля спалахнула сварка.

Також ми писали про ще один інцидент, пов’язаний із сімейним насильством — цього разу на Хмельниччині. Цинічний чоловік, який убив власну дружину, намагався виправдатися тим, що зробив це "не навмисне".