Умерла прямо в лифте: в Одессе ревнивец забил женщину до смерти (фото, видео)

Причиной изначального скандала стало позднее возвращение женщины домой

Одесса в последнее время становится эпицентром домашних преступлений, среди которых есть и тяжкие. Только следователи разобрались с жутким убийством с применением ножа, как в четверг, 22 сентября, стало известно про еще одну трагедию. Пьяный мужчина избил до смерти свою 31-летнюю сожительницу, вытолкав ее после громкой ругани за дверь. К сожалению, от полученных травм та скончалась прямо в лифте дома.

Дополнительные детали случившегося сообщили в пресс-службе полиции Одесчины, передает "Телеграф". Отметим, что цинизм поступка одессита поражает — он не только затащил тело погибшей обратно в квартиру, обнаружив ее без признаков жизни, но еще и сам позвонил правоохранителям.

Как удалось выяснить копам, поздней ночью накануне смерти женщина вернулась домой позже обычного. Дальше они сели с сожителем за стол, пили алкоголь, и ревнивец закатил ей сцену. Словесная ссора закончилась избиением. После этого мучитель выгнал избитую женщину из дома.

Задержанный подозреваемый

Утром он обнаружил тело сожительницы в лифте, после чего перенес ее в квартиру. Далее он решил сообщить о произошедшем в полицию, которая сейчас и устанавливает все дополнительные детали трагического инцидента.

Мертвую женщину мучитель принес в квартиру и уложил на кровать

Пока что одессит задержан и находится в СИЗО. Он рассказал, что причастен к убийству гражданской жены, однако следствие продолжается. Если суд официально докажет его вину, он может угодить за решетку на срок от семи до десяти лет — за причинение тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой гибель жертвы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал детали жуткого убийства под Запорожьем, в результате которого погиб молодой мужчина. Он распивал со старшим товарищем алкоголь, но во время застолья вспыхнула ссора.

Также мы писали об еще одном инциденте, связанным с семейным насилием — на этот раз в Хмельницкой области. Циничный мужчина, убивший собственную жену, пытался оправдаться тем, что сделал это "не нарочно".