У Луцьку чотирирічна дівчинка ледь не потонула у басейні: інструктор не звертав уваги (відео)

Дорослі кілька хвилин ігнорували дитину яка тонула

У Луцьку у басейні фітнес-центру Linefit під час групових занять ледь не потонула чотирирічна дитина.

Як повідомляє місцева телекомпанія "Аверс", дівчинка перебувала під водою близько п’яти хвилин, а на подію ніхто не звернув уваги, навіть попри те, що інструктор був поруч.

Зазначається, що подія сталася кілька тижнів тому, дитину після цієї події забрали до реанімації. На щастя, життя дівчинки вдалося врятувати, і вона вже вдома.

Тепер же співробітники фітнес-центру вдають ніби нічого не сталося і заперечують те, що трапилося.

Втім, до рук журналістів потрапило відео, на якому видно, що подія сталася, коли у басейні разом із дітьми перебувала жінка-інструктор. Попри те, що дівчинка почала тонути зовсім поряд, уваги на неї ніхто не звернув.

Після закінчення занять дітей вивели з басейну, не звернувши увагу на те, що в ньому залишається дитина. Через кілька хвилин до басейну підійшли інші дорослі, але вони також проігнорували тіло.

Дівчинку помітила інша група дітей, яка й покликала на допомогу ту саму жінку-інструктора, яка залишила дитину у воді.

Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині напередодні чотирирічний хлопчик випадково вистрілив у груди своєму дворічному братові з пневматичної зброї, поки його мати розпивала алкогольні напої зі своєю сестрою.