В Луцке четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне: инструктор не обращал внимания (видео)

Взрослые несколько минут игнорировали тонущего ребенка

В Луцке в бассейне фитнес-центра Linefit во время групповых занятий едва не утонул четырехлетний ребенок.

Как сообщает местная телекомпания "Аверс", девочка находилась под водой около пяти минут, а на происшествие никто не обратил внимание, даже несмотря на то, что инструктор находился рядом.

Отмечается, что происшествие произошло пару недель назад, ребенка после этого происшествия забрали в реанимацию. К счастью, жизнь девочки удалось спасти и она уже дома.

Теперь же сотрудники фитнес-центра делают вид будто ничего не произошло и отрицают случившееся.

Впрочем, в руки журналистов попало видео, на котором видно, что происшествие произошло, когда в бассейне вместе с детьми находилась женщина-инструктор. Несмотря на то, что девочка начала тонуть совсем рядом, внимания на нее никто не обратил.

После окончания занятий детей вывели из бассейна, не обратив внимания на то, что в нем остается ребенок. Спустя пару минут к бассейну подошли другие взрослые, но и они не обратили внимания на тело в воде.

Девочку заметила другая группа детей, которая и позвала на помощь ту самую женщину-инструктора, оставившую ребенка в воде.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области накануне четырехлетний мальчик случайно выстрелил в грудь своему двухлетнему брату из пневматического оружия, пока его мать распивала алкогольные напитки со своей сестрой.