Посадили дитину на ланцюг: на Одещині викрили опікунів-злочинців

Поліцією було виявлено відео знущання над дитиною

Нещодавно правоохоронні органи виявили в мережі відео, де маленький хлопчик сидів на землі у дворі, прив'язаний за ногу до опори металевого ланцюга, нібито через свою "неслухняність". Це було зафіксовано на камеру сусідами.

Поліція встановила, що дитині 7 років, і він проживає в Березівському районі Одеської області разом з рідною тіткою і її родиною. Вони взяли його під опіку після смерті його батьків.

Як стало відомо, родина на обліку Служби у справах дітей не стоїть, а до цього випадку інформації про протиправні дії щодо дитини не було зафіксовано.

У ході опитування членів родини, дядько хлопчика розповів, що прив'язав його, адже той не слухається, робить шкоду та тікає з дому. При цьому його дружини не було вдома. Крім того, сусід, який виклав відео в Інтернет, підкреслив, що він бачив не один випадок подібної методики "виховання" дитини з боку опікунів. За три місяці до цього, у червні, він став свідком точно такої ж ситуації, проте, до поліції не звертався.

"Спільно зі службою у справах дітей було проведено оцінку рівня безпеки дитини та прийнято рішення щодо вилучення її з родини. Хлопчика тимчасово влаштували до лікарні. Наразі вирішується питання про його подальшу долю", — йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

До того ж, зараз поліцейські проводять слідчі дії, а до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за трьома статтями Кримінального кодексу: ст.126-1 (Домашнє насильство), ч.1 ст.127 (Катування), ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього).

Відео з мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі чоловік забив свого друга насмерть через борг у 500 грн.