На Закарпатті обвалився балкон із матір`ю та сином: жінка загинула миттєво

Один з постраждалих, вочевидь, народився у сорочці

В одному з населених пунктів Береговського району, що у Закарпатській області, в результаті обвалу балкона загинула людина, ще одна зазнала травм різного ступеню тяжкості.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 9 вересня, повідомив пресцентр Головного Управління державної служби з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у соцмережі, зазначивши, що трагедія сталася на вулиці Купальній у смт Вилок.

Як розповіли очевидці події, жінка разом зі своїм сином вийшла на балкон помешкання, розташованого на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку, після чого той обвалився. В результаті обвалу обоє впали на тротуар.

Трагедія сталася в селищі Вилок на Виноградівщині

Власниця квартири отримала травми, що, на жаль, виявилися несумісними із життям, тож померла одразу, ще до приїзду "швидкої". Тим часом її син зазнав травм різного ступеню тяжкості, тож був госпіталізований до лікувального закладу у місті Виноградові.

Наразі обставини та причини смертельної події встановлюють представники правоохоронних органів району. За вказаним фактом вже відкрито кримінальне провадження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі молодий чоловік зарізав знайомого через борги, після чого вирішив уникнути покарання за скоєне, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.