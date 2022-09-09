В Закарпатье обвалился балкон с матерью и сыном: женщина погибла мгновенно

Один из пострадавших, очевидно, родился в рубашке

В одном из населенных пунктов Береговского района, что в Закарпатской области, в результате обвала балкона погиб человек, еще один получил травмы разной степени тяжести.

Соответствующую информацию в пятницу, 9 сентября, сообщил пресс-центр Главного Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети, отметив, что трагедия произошла на улице Купальной в пгт Вилок.

Как рассказали очевидцы происшествия, женщина вместе со своим сыном вышла на балкон, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома, после чего тот обрушился. В результате инцидента оба упали на тротуар.

Трагедия произошла в поселке Вилок на Виноградовщине

Владелица квартиры получила травмы, которые, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью, потому она умерла еще до приезда "скорой". Тем временем ее сын получил травмы разной степени тяжести. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение в городе Виноградове.

На даныймомент обстоятельства и причины смертельного события устанавливают представители правоохранительных органов района. По данному факту уже открыто уголовное производство.

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