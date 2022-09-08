У Ялті хотіли відпустити вбивцю: він виявився командиром спецназу "ополчення" Криму (відео 18+)

Поки що слідство класифікує те, що сталося, як нанесення тяжких тілесних

В окупованому Криму сталося вбивство. 34-стрічного чоловіка сильно побили і завдали колото-різаних ран. Підозрюваних затримали, але одного з них відпустили, нібито він свідок. Як стало відомо, він член місцевого ополчення, командир взводу роти спецпризначення з Алупки і нещодавно був нагороджений окупаційною адміністрацією. Після масового протесту біля будівлі МВС у Ялті його все ж таки затримали.

Про це повідомляє регіональний телеграм-канал "Mash на хвилі". За їхньою інформацією, напад стався шостого вересня. Вбитий Сергій Сухов 34 років.

Як сталася трагедія

Очевидці повідомили, що чоловіка били двоє, а потім засунули в багажник і вивезли. Момент побиття потрапив на камери відеоспостереження. Відомо, що Сухова багато разів ударили ножем. До лікарні його привезли нападники близько 5:30 ранку, побоюючись його смерті. Вони втекли.

Убитий Сергій Сухов

Увага — відео містить сцени насильства і не призначене для осіб молодше 18 років.

Підозрювані у нападі

У чоловіках на відео впізнали Володимира Кіковця та Кирила Гонтаренка (праворуч). Саме Гонтаренко спочатку вважався свідком, а тепер його затримано. Про нього відомо, що йому як командиру взводу роти Алупкінського спецназу "народного ополчення" окупаційна влада вручила медаль "За захист Республіки Крим".

Підозрювані у нападі

Стаття, за якою ведеться розслідування — "заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю", яке вчинили із застосуванням зброї. Справу розслідуватиме Слідчий комітет Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у бійках в окупованому Криму все частіше беруть участь військові, до чого до них намагаються прив’язати політичне підґрунтя. Затримати при цьому можуть навіть за українські пісні – звинувативши у дискредитації військ росії.