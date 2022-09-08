В Ялте хотели отпустить убийцу: он оказался командиром спецназа "ополчения" Крыма (видео 18+)

Пока следствие классифицирует произошедшее как нанесение тяжких телесных

В оккупированном Крыму произошло убийство. 34-лентего мужчину сильно избили и нанесли колото-резаные раны. Подозреваемых задержали, но одного из них отпустили, якобы он свидетель. Как стало известно он член местного ополчения, командир взвода роты спецназначения из Алупки и недавно был награжден оккупационной администрацией. После массового протеста у здания МВД в Ялте его все же задержали.

Об этом сообщает региональный телеграм-канал "Mash на волне". По их информации нападение произошло шестого сентября. Убитый — Сергей Сухов 34 лет.

Как произошла трагедия

Очевидцы сообщили, что мужчину избивали двое, а потом засунули в багажник и увезли. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Известно, что Сухова много раз ударили ножом. К больнице его привезли нападавшие около 5:30 утра, опасаясь его смерти. Они скрылись.

Убитый Сергей Сухов

Внимание — видео содержит сцены насилия и не предназначено для лиц младше 18 лет.

Подозреваемые в нападении

В мужчинах на видео опознали Владимира Киковца и Кирилла Гонтаренко (справа). Именно Гонтаренко изначально считался свидетелем, а теперь задержан. О нем известно, что ему как командиру взвода роты Алупкинского спецназа "народного ополчения" оккупационные власти вручили медаль "За защиту Республики Крым".

Подозреваемые в нападении

Статья, по которой ведется расследование — "причинение тяжкого вреда здоровью", которое совершили с применением оружия. Делом займется Следственный комитет Крыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в драках в оккупированном Крыму все чаще участвуют военные, при чем к ним пытаются привязать политическую подоплеку. Задержать при этом могут даже за украинские песни — обвинив в дискредитации войск рф.