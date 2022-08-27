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У Дніпрі пасажир маршрутки почав душити водія прямо під час руху

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Неадекват напав на чоловіка і ледь не задушив його Новина оновлена 27 серпня 2022, 15:21
Неадекват напав на чоловіка і ледь не задушив його

Напад на водія відбувся прямо під час руху по Кайдацькому мосту

Поки у Дніпрі оговтуються від стрілянини, яка виникла в результаті сварки між двома сусідами, у місті стався ще один жахаючий інцидент. В одній з місцевих маршруток чоловік напав на водія та, вдаривши бідолаху по обличчю, почав його нещадно душити прямо під час руху транспортного засобу.

Як у суботу, 27 серпня, повідомив телеграм-канал "Дніпро Оперативний", оприлюднивши відео- та фотопідтвердження події, інцидент стався у маршрутному таксі, яке курсує по 95-му маршруту. У момент нападу пасажира, водій якраз здійснював рух по Кайдацькому мосту.

Як стало відомо згодом, причиною нападу чоловіка стала відмова водія зробити зупинку у невстановленому місці. Пасажир вимагав зупинитися прямо посеред мосту, на що працівник транспортної компанії відповів відмовою.

На щастя, водій, який не очікував такого розвитку подій, все ж зміг впоратися з керуванням транспортного засобу та зупинив його, аби уникнути ймовірної аварії. Постраждалий різко загальмував, від чого нападник влетів головою у лобове скло, розбивши його.

У Дніпрі пасажир напав на водія маршрутки
Нападник розбив скло головою під час гальмування

Осторонь конфлікту не лишилися й інші пасажири, які відтягли агресивного чоловіка від керманича.

Варто також додати, що згідно з непідтвердженими даними, які ширяться у місцевих ЗМІ, особа, котра здійснила напад, неодноразово притягувалася до відповідальності за порушення закону.

Нападник розбив скло головою під час гальмування
Чоловік, який напав на водія маршрутки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно у Дніпрі затримали жорстоко вбивцю, який відібрав життя двох людей близько 12-ти років назад. За даними правоохоронців, зловмисник розправився з 59-річною місцевою жителькою, щоб заволодіти її майном, а також вбив 21-річного студента, замотавши його тіло у ковдру та заховавши його у гаражі.

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#Бійка #Дніпро #Напад #Водій