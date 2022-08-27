У Дніпрі пасажир маршрутки почав душити водія прямо під час руху

Напад на водія відбувся прямо під час руху по Кайдацькому мосту

Поки у Дніпрі оговтуються від стрілянини, яка виникла в результаті сварки між двома сусідами, у місті стався ще один жахаючий інцидент. В одній з місцевих маршруток чоловік напав на водія та, вдаривши бідолаху по обличчю, почав його нещадно душити прямо під час руху транспортного засобу.

Як у суботу, 27 серпня, повідомив телеграм-канал "Дніпро Оперативний", оприлюднивши відео- та фотопідтвердження події, інцидент стався у маршрутному таксі, яке курсує по 95-му маршруту. У момент нападу пасажира, водій якраз здійснював рух по Кайдацькому мосту.

Як стало відомо згодом, причиною нападу чоловіка стала відмова водія зробити зупинку у невстановленому місці. Пасажир вимагав зупинитися прямо посеред мосту, на що працівник транспортної компанії відповів відмовою.

На щастя, водій, який не очікував такого розвитку подій, все ж зміг впоратися з керуванням транспортного засобу та зупинив його, аби уникнути ймовірної аварії. Постраждалий різко загальмував, від чого нападник влетів головою у лобове скло, розбивши його.

Нападник розбив скло головою під час гальмування

Осторонь конфлікту не лишилися й інші пасажири, які відтягли агресивного чоловіка від керманича.

Варто також додати, що згідно з непідтвердженими даними, які ширяться у місцевих ЗМІ, особа, котра здійснила напад, неодноразово притягувалася до відповідальності за порушення закону.

Чоловік, який напав на водія маршрутки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно у Дніпрі затримали жорстоко вбивцю, який відібрав життя двох людей близько 12-ти років назад. За даними правоохоронців, зловмисник розправився з 59-річною місцевою жителькою, щоб заволодіти її майном, а також вбив 21-річного студента, замотавши його тіло у ковдру та заховавши його у гаражі.