В Днепре пассажир маршрутки начал душить водителя прямо во время движения

Нападение на водителя произошло прямо во время движения по Кайдакскому мосту

Пока в Днепре приходят в себя от стрельбы, которая возникла в результате ссоры между двумя соседями, в городе произошел еще один ужасающий инцидент. В одной из местных маршруток мужчина напал на водителя и, ударив беднягу по лицу, начал его беспощадно душить прямо во время движения транспортного средства.

Как в субботу, 27 августа, сообщил телеграмм-канал "Днепр Оперативный", обнародовав видео- и фотоподтверждение происшествия, инцидент произошел в маршрутном такси, курсирующем по 95-му маршруту. В момент нападения пассажира, водитель как раз совершал движение по Кайдакскому мосту.

Как стало известно впоследствии, причиной нападения мужчины стал отказ водителя совершить остановку в неустановленном месте. Пассажир требовал остановиться прямо посреди моста, на что работник транспортной компании ответил отказом.

К счастью, водитель, не ожидавший такого развития событий, все же смог справиться с управлением транспортного средства и остановил его во избежание вероятной аварии. Пострадавший резко затормозил, от чего нападавший влетел головой в лобовое стекло, разбив его.

Нападающий разбил стекло головой во время торможения

В стороне от конфликта не остались и другие пассажиры, которые оттащили агрессивного мужчину от водителя.

Следует также добавить, что согласно неподтвержденным данным, распространяющимся в местных СМИ, лицо, совершившее нападение, неоднократно привлекалось к ответственности за нарушение закона.

Мужчина, напавший на водителя маршрутки

Ранее "Телеграф" сообщал, как недавно в Днепре задержали жестоко убийцу, отобравшего жизнь двух человек около 12 лет назад. По данным правоохранителей, злоумышленник расправился с 59-летней местной жительницей, чтобы завладеть ее имуществом, а также убил 21-летнего студента, замотав его тело в одеяло и спрятав его в гараже.