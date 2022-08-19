Під Нікополем серйозна НП на каналізації: одна людина загинула, ще двох намагаються врятувати лікарі

Внаслідок отруєння каналізаційними газами, один чоловік загинув, ще двоє постраждали

В одному з сіл Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, троє чоловіків випадково впали до каналізаційного колодязя. Через отруєння каналізаційними газами один чоловік загинув, інші двоє — були госпіталізовані.

Як повідомляють у пресцентрі Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, жахлива подія трапилася у четвер, 19 серпня, на вулиці Центральній у селі Південне Першотравенської сільської територіальної громади.

По приїзду на виклик, рятувальники встановили, що на момент виконання відновлювальних робіт в каналізаційному колодязі, один з працівників втратив свідомість. Двоє інших чоловіків поспішили на допомогу, проте, намагаючись його врятувати, також зомліли.

Внаслідок отруєння каналізаційними газами, один чоловік загинув, ще двоє – постраждали

Мешканці села, ризикуючи власним життям, ще до моменту прибуття фахівців Служби порятунку, змогли дістати з каналізації усіх трьох постраждалих. На жаль, врятувати життя одного них, який перший прийшов на порятунок, не вдалося. Чоловік 1987 року народження, на жаль, помер.

Що стосується інших двох, робітника 1972 року народження, та іншого чоловіка, 1979 року народження, який кинувся на допомогу, то вони отримали тяжкі отруєння клоачними газами. У тяжкому стані обоє були доставлені до медичного закладу. Наразі їх здоров'ям опікуються лікарі.

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