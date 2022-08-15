Душив і погрожував гранатою: харків'янина затримали за жорстокий напад на жінку

У агресора вилучили боєприпас і заборонили йому наближатись до постраждалої

Попри війну, побутове насильство в Україні нікуди не зникло. Днями на Запоріжжі знайшли труп пенсіонера, якого насмерть забила сусідка, котрій він надокучав. Цього разу у Харкові поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці гранатою.

Як повідомила поліція Харківської області, до них звернулась з викликом 39-річна харків’янка. Вона поскаржилась на 47-річного чоловіка, який її ображав, лаявся на неї нецензурною лайкою, намагався душити та погрожував підірвати гранату.

До помешкання зловмисника прибув наряд із працівників сектору протидії домашньому насильству та дільничих поліцейський Харківського районного управління поліції № 1. Вони вилучили у нього бойову гранату РГД-5. Боєприпас направили на експертизу.

Вилучена у нападника граната РГД-5

На агресора уже склали адміністративний протокол про за фактом вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Він також отримав терміновий заборонний припис і не зможе наближатись до постраждалої жінки впродовж 10 діб.

Окрім того, щодо правопорушника відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За цією статтею (ч. 1 ст. 263 ККУ) йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, яка захищає жінок від насильства та дискримінації.