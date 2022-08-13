"Оце духовність і співчуття": мережу вразила байдужість росіян (фото, відео)

Шокуючі події показують, хто є хто

Днями в росії, яка варварськи обстрілює українські міста, відбулися два кричущі інциденти, які розкривають всю сутність росіян.

У п’ятницю, 12 серпня, труп чоловіка винесло на популярний пляж Примор’я. Про це повідомляє vostokmedia.

Відпочиваючих росіян ніяк не збентежила ця обставину і вони продовжили спокійно хлюпатися у воді й засмагати на пляжі поряд з тілом. За інформацією джерела, не виключено, що загиблим є приморець, якого ще 10 серпня унесло хвилями в море. Зниклий безслідно чоловік відплив від берега і не зміг повернутися на сушу.

У мережі дивуються, чому росіяни продовжили відпочинок, попри сморід, що йде від трупа чоловіка.

Крім того, моторошний випадок стався у Рязані, автобус переїхав жінку. Люди, що виходили із салону пасажирського транспорту, просто не звертали увагу на постраждалу. За інформацією ТАСС, жінку було доставлено у важкому стані до лікарні швидкої медичної допомоги, де їй ампутували ногу. Вона знаходилася на ШВЛ у стані крайнього ступеня важкості. 8 серпня вона померла.

У мережі також обговорюють реакцію звичайних росіян на інцидент.

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Нагадаємо, у Нью-Йорку чоловік із ножем напав на всесвітнього відомого письменника. Інцидент у США потрапив на відео.

Раніше повідомлялося, що в росії знову почали погрожувати Україні через поставки західного озброєння.