На Львовщине внук жестоко зарезал бабушку: тюрьмы ему удалось избежать

Мужчина нанес своей бабушке многочисленные удары кухонным ножом в голову и шею

В одном из городов Львовской области 27-летний мужчина жестоко зарезал собственную бабушку. Из-за многочисленных ударов ножом 72-летняя женщина погибла, однако ее родственнику все же удалось избежать тюрьмы за совершенное.

Как сообщает издание zaxid.net, ссылаясь на данные, полученные в прокуратуре Львовской области, житель города Червоноград был признан невменяемым, поэтому вместо отбывания наказания за убийство родного человека, он будет принудительно лечиться в психбольнице.

Как удалось установить в рамках следствия, убийство пожилой женщины произошло 26 мая. 27-летний мужчина, являющийся внуком пенсионерки, нанес ей многочисленные удары ножом по голове и шее. В результате тяжелых ранений, полученных бабушкой, она мгновенно умерла. Правоохранители объявили внуку о подозрении в умышленном убийстве в рамках части 1 статьи 115, однако в рамках досудебного расследования было принято решение о направлении мужчины на дальнейшую судебно-психиатрическую экспертизу.

Проверка установила, что в момент убийства родственницы мужчина страдал тяжелым психическим заболеванием — параноидальной шизофренией с дефектом личности в эмоционально-волевой сфере, поэтому не мог дать адекватную оценку своим действиям, а также не руководил ими.

Прокуратура завершила досудебное расследование в рамках уголовного производства и направила в суд запрос о применении к обвиняемому принудительным мерам медицинского характера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории оккупированного россиянами Луганска начал действовать маньяк. Мужчина в военной форме уже успел жестоко убить и изнасиловал восемь женщин, однако правоохранители искать его не спешат.