Бросала об пол и била ногами по голове: жестокое убийство собаки 6-летним ребенком попало на видео

За дело взялись зоозащитники, желающие наказать виновных в убийстве животного

В одном из частных домовладений в городе Черкассы 6-летний ребенок жестокого забил до смерти маленькую собаку. Йоркширский терьер от полученных травм погиб.

Ужасное видео издевательств маленькой девочки, проникшей на террасу чужого дома, обнародовали в Telegram-канале "Хорошие Черновцы". На кадрах видно, как ребенок издевается над собакой: поднимает вверх, а потом сильно бросает ее об пол, таскает за лапки и даже бьет ее ногами по голове. Рядом с ними находился так же и другой пес, чуть больше йорка. Он всячески пытался отвлечь внимание ребенка от издевательств, однако, к сожалению, бесполезно. Животное от полученных травм погибло.

Ребенок дорстоко расправился с маленькой собачкой

Как впоследствии сообщили в зоозащитной организации UAnimals, жестоким ребенком, от рук которого умерла собака, оказалась дочь одной из известных в городе грумерок.

Представители команды уже успели обратиться с заявлением о совершенном в правоохранительные органы и планируют в дальнейшем сообщить о трагическом инциденте и Службе по делам детей.

"Шестилетняя девочка была без присмотра и за этот безжалостный поступок ответственность должны понести родители. Призываем правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию, ведь с жестокого обращения с животными начинается жестокое обращение с людьми. О ходе дела мы сообщим впоследствии", — говорится в тексте.

Стоит отметить, что по этическим соображениям наша редакция не советует к просмотру видео издевательства над животным детям и лицам с чувствительной психикой.

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