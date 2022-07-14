"Я хочу, щоб це побачили. Вбивць треба зупинити": Єрмак показав страшне фото з Вінниці

Голова ОП закликав світ якнайшвидше визнати росію країною-спонсором тероризму

Фото дитини, яка загинула від сьогоднішньої російської ракетної атаки на Вінницю, облетіло соцмережі. Поділитись страшним знімком вирішив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Я хочу, щоб це фото побачили люди, які ухвалюють рішення про визнання росії країною-спонсором тероризму", — написав він у телеграм-каналі.

Єрмак наголосив, що у зоні влучання не було жодного військового об’єкту, натомість були офісний центр, зупинка громадського транспорту та медична клініка. За оновленими даними від Генпрокуратури, серед 17 загиблих внаслідок влучання російських ракет у Вінниці двоє – діти. А руйнувань зазнали адміністративні, офісні та житлові приміщення – цілком цивільні будівлі. В Офісі президента уже кажуть про 20 загиблих.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав атаку на Вінницю відкритим терористичним актом, а росію – країною-терористом.

На Заході мало не від початку війни точаться суперечки про присвоєння росії статусу країни-спонсору тероризму. Чимало політиків вголос визнають цей факт. Але оформити статус офіційно ті ж США ніяк не наважаться. Україна продовжує збирати свідчення та докази, щоби пришвидшити цей процес.

Як повідомляв "Телеграф", ракетний удар прийшовся у район вінницького Будинку офіцерів та будинку побуду "Ювілейний". На місці продовжують працювати рятувальники. Влада не виключає, що число загиблих може суттєво зрости через те, що в зоні ураження знаходиться клініка, в якій були люди.