Ракетний удар росіян по Вінниці: кількість загиблих зростає (відео, оновлюється)

Кількість жертв може бути не остаточною

Кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці збільшилася до 20 осіб. Про це повідомили в Офісі президента.

"Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція", — написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Для містян відкрили гарячу лінію з розшуку зниклих людей. Номери телефонів — 67-01-20 та 103, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"За допомогою до медустанов звернулося 90 осіб. Півсотні з них – у тяжкому стані", — повідомляє Нацполіція.

Рятувальні роботи ведуться, зокрема, в районі Будинку побуту "Ювілейний" – у парковку біля нього влучила російська ракета. Там триває пожежа, згоріло щонайменше 25 автомобілів.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку на житловий район Вінниці черговим актом тероризму з боку російських окупантів. "Щодня росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", — написав він у телеграм-каналі.

У Вінницькій обласній раді повідомляють, що загиблих може бути набагато більше. "З'явилася інформація, що ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо всі хто був усередині клініки — загинули. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", зранку рашисти обстріляли Миколаїв, поціливши по готелю та житлових будинках.