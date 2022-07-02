Механізм є: Денісова розповіла, що необхідно для покарання росіян за сексуальне насилля над українцями

Україна досі не ратифікувала Римський статут і тому не є учасницею Міжнародного кримінального суду, але це не єдиний варіант

Поки в Україні триває перший судовий процес над російським військовим за зґвалтування, тема сексуального насильства на війні знову широко розійшлась у ЗМІ. Тригером стала нашуміла стаття "УП" про діяльність Людмили Денісової на посаді омбудсмена. "Телеграф" взяв у Денісової інтерв’ю і зокрема поцікавився, чи варто сподіватись на справедливе покарання для росіян-ґвалтівників.

Денісова одразу нагадала, що Міжнародний суд ООН на самому початку війни визнав, що росія скоїла проти України тяжкий злочин, а отже, міжнародна спільнота визнає цей факт і готова працювати з ним. Втім, за словами екс-омбудсменки, Україна досі не ратифікувала Римський статут і не увійшла до юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який саме займається воєнними злочинами. Не ратифікувала його і росія. "Міжнародний кримінальний суд проводить слідство, має докази, та, наприклад, приймає рішення відносно путіна, що він злочинець і його треба заарештувати. Але реалізація цього рішення можлива тільки у 121 державі, які ратифікували цей статут", — зазначила Денісова.

Це, наголосила вона, вказує на правові прогалини, які не дозволять суду ООН та МКС здійснити такі рішення. Екс-омбудсменка також наголосила, що після початку війни 24 лютого зверталась до голови держави із закликом ратифікувати Римський статут і закрити цю прогалину.

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Денісова також нагадала, що з березня йдеться про необхідність створити спеціальний трибунал щодо воєнних злочинів росії. Схожі трибунали працювали зі злочинами нацистів, розслідували події в Югославії та геноцид в Руанді. За словами чиновниці, цю ідею вже підтримали у Раді Європи. "І цього механізму буде достатньо, щоб притягувати злочинців до відповідальності", — запевнила Денісова.

Нагадаємо, Людмилу Денісову звільнили з посади омбудсмена наприкінці травня, аргументувавши це невідповідністю займаній посаді. Журналісти звинувачували її у фальшуванні історій про сексуальне насильство на війні і публікації занадто відвертих подробиць зґвалтувань.