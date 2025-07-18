Сестры-"порногимнастки" из Украины устроили драку в Москве: побили полицейских (фото и видео)

Сестры из Никополя не впервые попадают в скандалы в стране-агрессорше

Бывшие гимнастки сборной Украины, сестры-близнецы Анжела и Альбина Осиновские, подрались в торговом центре "Авиапарк" в Москве. До этого, девушки обрели известность из-за съемок порно-контента.

РосСМИ сообщают, что поводом для конфликта стал день рождения дочери Альбины, который сестры отмечали в детской игровой комнате. Во время праздника одна из женщин решила покурить в помещении, что вызвало возражение со стороны администратора. Словесная перепалка быстро переросла в агрессию, а вызов полиции только подлил масла в огонь.

Отмечается, что Осиновские повели себя буйно. В итоге обе девушки и их спутник были задержаны, а Следственный комитет РФ возбудил против них уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Кто такие сестры Осиновские

Альбина и Анжела родились 6 июля 1990 года в Никополе, Днепропетровская область. С детства занимались художественной гимнастикой и входили в национальную сборную Украины. Сестры окончили Днепропетровское училище физической культуры и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в 2013 году.

Осиновские на Международном цирковом фестивале “Золотой трюк Кобзова” в Киеве, 2014 года

Широкую известность близняшки получили в 2018 году после появления в интернете откровенных видеороликов с их участием. Как выяснилось позже, Осиновские под псевдонимами Julietta и Magdalena снимались для взрослых платформ — с акробатическими трюками и элементами эротики.

Сестры Осиновские снялись для порно Сестры Осиновские снялись для порно

На данный момент они делают карьеру в цирковом искусстве в России и активно присутствуют в социальных сетях.

Анжела и Альбина Осиновские живут в Москве Анжела и Альбина Осиновские живут в Москве

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