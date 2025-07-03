Похотливые налоги. Легализация порно может принести огромные деньги в бюджет: кто "за", а кто "против"

Есть и поклонники, и противники такого решения

Петиция о декриминализации порно собрала 25 тысяч подписей менее чем за трое суток. Её автор — модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова, которая за пять лет уплатила более 40 миллионов гривен налогов.

"Телеграф" разобрался, не пора бы уже наконец снять запрет на производство и распространение эротического контента. Все "за" и против — в нашем разборе.

В обращении автор петиции призвала поддержать законопроект №12191, который, по её словам, позволит прекратить "охоту на взрослых людей за их свободный выбор" и сосредоточить усилия правоохранителей на реальных преступлениях. Дворникова утверждает, что текущее законодательство, в частности статья 301 Уголовного кодекса, используется для фабрикации дел и коррупционного давления на тех, кто легально работает в сфере эротического контента. После уплаты налогов на десятки миллионов гривен против неё открыли дело, а следователи намекнули на возможность решения вопроса за деньги.

Статья 301 Уголовного кодекса Украины

По мнению автора, декриминализация принесёт Украине не только миллионы дополнительных налогов, но и усилит борьбу с реальными угрозами — в частности, с эксплуатацией несовершеннолетних. Законопроект, который она поддерживает, предусматривает ужесточение ответственности за вовлечение детей в порнографию, а также за её распространение среди несовершеннолетних. "Ресурсы государства должны идти на защиту настоящих жертв, а не на охоту на взрослых людей за их свободный выбор", — отмечается в петиции.

"Наша правоохранительная система сейчас не защищает права — она их нарушает", — написала Дворникова. Она призвала власти поддержать реформу и вывести производство эротического контента между совершеннолетними из-под уголовного преследования. "Прошу Вас — станьте на сторону справедливости. Сделаем ещё один шаг от совкового наследия к современному свободному миру", — обратилась она к президенту.

Как криминализация изготовления такого вида контента работает в Украине

Согласно предоставленным в тексте петиции данным, только за 2023 год правоохранители открыли 1943 дела по ст. 301, потратив на это 85,5 тысячи часов работы. При этом, подчёркивает автор, "в этих делах нет ни жертв, ни настоящих преступлений". Она также привела примеры: в 2023 году более 5000 украинцев заработали на OnlyFans 123 миллиона долларов, а общая сумма налогов, уплаченных создателями контента, составила почти 60 миллионов гривен. Это, по её словам, равно закупке 24 тысяч FPV-дронов для ВСУ.

На юридические нюансы действующего законодательства обратил внимание адвокат Сергей Старенький. Он подтвердил, что даже обмен интимными фотографиями между двумя совершеннолетними людьми — по действующей редакции статьи 301 УКУ — может подпадать под уголовное преследование.

"Если вы отправили кому-то обнажённые фотографии и эти фотографии носят признаки порнографии — изображение полового акта или половых органов в демонстративном характере — это считается распространением", — заметил Старенький.

В тексте петиции автор ссылается на нецелесообразное использование бюджетных средств на проведение следственных действий для привлечения к ответственности производителей и распространителей порноконтента. Известно несколько громких случаев. Например, в Харькове полиция потратила почти 15 тысяч гривен на документирование работы онлайн-порностудии. Следственные действия продолжались в течение апреля 2024 года, когда правоохранители совершили семь оперативных закупок, чтобы зафиксировать изготовление и распространение порнографического контента.

По данным Офиса генерального прокурора, порностудия действовала с июня 2023-го до октября 2024 года. Её основала жительница Киева вместе с мужем и двумя знакомыми харьковчанками. Вебкам-контент создавали семь моделей в двух арендованных квартирах, обустроенных под студии. Во время обысков 10 октября 2024 года деятельность студии была прекращена. По результатам следствия, по меньшей мере двум женщинам было объявлено о подозрении. В феврале 2025 года одну из моделей приговорили к трём годам заключения условно с испытательным сроком на год.

В Николаеве женщину с инвалидностью осудили за продажу интимных фото и запретили работать в IT. Такое решение 30 апреля 2025 года принял Ленинский районный суд по делу №489/1303/25.

Об этом сообщил Игорь Самоходский, руководитель сектора "ІТ и Телеком". По его словам, женщина, имеющая инвалидность III группы, продала два обнажённых фото в Telegram за 250 гривен. Суд квалифицировал это как общественно опасное деяние и, кроме приговора, вынес запрет на работу в сфере информационных технологий. В то же время, как отмечает Самоходский, суд ссылался на закон "О защите общественной морали", который давно утратил силу.

В Тернопольской области женщину осудили за пересылку интимных фото своему куму в Viber. Подволочиский районный суд признал её виновной в распространении порнографического контента и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, которое заменили на год условного срока.

Как установили правоохранители, с декабря 2022-го до июля 2024 года обвиняемая загрузила на телефон 16 фото и 4 видео порнографического характера, которые впоследствии около десяти раз отправляла через Viber своему куму. На суде она пояснила, что решила "поблагодарить" мужчину, который помогал ей по хозяйству, и в дальнейшем они обменивались подобными материалами добровольно. Суд учёл искреннее раскаяние и ограничился условным приговором.

В целом, только за девять месяцев 2024 года украинские суды вынесли 43 приговора за обмен интимными фото и продажу эротического контента. Обвинения касались как публикаций в соцсетях и Telegram, так и личного контента на OnlyFans.

В большинстве дел речь шла о добровольном обмене материалами между совершеннолетними лицами, однако суды квалифицировали их как нарушение статьи 301 Уголовного кодекса Украины.

Среди приговоров — условное лишение свободы женщины, которая продавала видео в Telegram, запрет на работу в сфере фото- и видеосъёмки, а также приговоры за отправку фото в личной переписке. Правоохранители также тратили бюджетные средства на контрольные закупки вебкам-контента: только в одном из случаев они заплатили $385 за просмотр трансляций.

В каких странах производство порноконтента ещё не декриминализовано

Несмотря на легализацию индустрии для взрослых в большинстве стран Европы и Северной Америки, ряд государств до сих пор сохраняет уголовную ответственность за производство порнографии. Украина остаётся среди них: статья 301 Уголовного кодекса предусматривает наказание за изготовление и распространение порнографического контента.

Наиболее жёсткие ограничения действуют в странах Ближнего Востока — Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Катаре, Йемене, ОАЭ и Кувейте, где порнография считается серьёзным нарушением шариата и карается штрафами, заключением или даже телесными наказаниями. Подобная ситуация наблюдается в ряде африканских стран — Сомали, Судане, Эфиопии — а также в Китае, КНДР и Пакистане.

В некоторых государствах постсоветского пространства — в частности, Беларуси, Узбекистане и Туркменистане — порнографическая деятельность полностью запрещена, а законы используются как инструмент контроля и цензуры. В России формально разрешено хранение, но производство и публичная демонстрация жёстко регулируются и ограничиваются понятиями "аморальности" или "экстремизма".

Как объясняют декриминализацию изготовления эротического контента – примеры стран

В странах, где производство порнографического контента легально, такое решение обычно основывается на сочетании принципов прав человека, экономической целесообразности и социальной защиты. Чаще всего государства аргументируют это потребностью гарантировать свободу самовыражения, уменьшить теневой рынок и обеспечить безопасные условия для всех участников процесса.

Дания стала первой страной мира, которая полностью легализовала порнографию ещё в 1969 году. Это решение объяснялось как часть сексуальной революции, которая продвигала открытость и уменьшение роли государственного контроля в личной жизни. Законодатели подчёркивали: запреты порождают подпольный рынок, а легализация позволяет ввести эффективное регулирование и просвещение.

США стали одной из первых стран, где порнография получила защиту в рамках Первой поправки к Конституции. Решающим стало дело Miller v. California (1973), которое сформировало правовую рамку: контент не является непристойным, если имеет художественную или научную ценность и соответствует местным стандартам морали. Помимо правовых свобод, власти признали экономическую целесообразность — индустрия приносит миллиарды долларов ежегодно и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.

Нидерланды, известные своей либеральной социальной политикой, рассматривают эротический контент как составляющую личной свободы. В этой стране легализация позволила не только контролировать индустрию, но и предоставить работникам правовую защиту, включая медицинские проверки и условия труда. Также она обеспечила стабильные поступления в бюджет и поддержала туристическую отрасль.

Кто активно лоббирует декриминализацию в Украине

В социальной сети X (бывш. Twitter) петицию среди своих подписчиков активно продвигал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин. По его словам, в 2023 году только на зарплаты следователей, расследовавших дела по ст. 301, было потрачено по меньшей мере 10 миллионов гривен бюджетных средств. "А могли бы получить за год на налогах с OnlyFans 500 миллионов грн", — добавил депутат. Он также привёл пример: у некой модели во время обыска изъяли 200 тысяч долларов, и якобы звучали предложения от следователей "отдать половину — и дело будет закрыто".

Народный депутат Дмитрий Гурин

Гурин подчёркивает, что принятие законопроекта №12191 позволит не только прекратить преследование за приватный контент, но и обеспечить реальные поступления в бюджет, как это уже произошло с игорной индустрией. "Сначала будет несколько сотен миллионов, а через несколько лет — миллиарды", — считает он.

Активно продвигал петицию и нардеп Ярослав Железняк, призывая граждан присоединиться к сбору подписей. "Она (автор петиции – ред) заплатила 40 млн грн налогов и получила два уголовных дела — за неуплату налогов и за порно", — написал он. После достижения необходимого количества подписей депутат поблагодарил подписантов и пообещал: "Дальше наша работа".

Народный депутат Ярослав Железняк

Среди публичных сторонников петиции выступила также ветеранка и автор книги о ЛГБТ-военных Алина Сарнацкая. В своём сообщении она резко раскритиковала патерналистское отношение к секс-работницам и призвала общество пересмотреть собственные предубеждения.

"Дамы и господа, вы "жалеете" секс-работниц, потому что считаете их хуже себя. Не просто тупыми, нет, вы считаете их недостаточно людьми, чтобы принимать решения о своей жизни", — написала Сарнацкая. Она подчеркнула, что поддержка декриминализации — это не только вопрос личной свободы, но и эффективного использования государственных ресурсов.

Алина Сарнацкая

Сколько денег удастся привлечь в бюджет Украины

Идею декриминализации производства порнографии в Украине публично поддержал и депутат Киевсовета, бывший глава Государственной таможенной службы и экс-заместитель министра экономики Макс Нефёдов. Он подчеркнул экономическую и правовую абсурдность действующей практики преследования моделей и пользователей.

"Наши правоохранители во время войны ежемесячно в среднем "расследуют" 653 дела о "похоти", делают за деньги налогоплательщиков контрольные закупки, вымогают деньги у моделей OnlyFans и угрожают", — написал Нефёдов. Он также подчеркнул: за год — почти 2000 обвинительных актов, в том числе и за пересланные интимные фото в приватной переписке.

"Понятно, что "бороться" с нюдсами куда легче, нежели ловить российских шпионов или подрывников", — добавил он.

Макс Нефёдов

Как и другие сторонники законопроекта №12191, Нефёдов ссылается на подсчёты Офиса эффективного регулирования (BRDO): только прямая выгода для бюджета от легализации отрасли оценивается в более чем 500 миллионов гривен в год. Эти средства могли бы дополнить государственные поступления вместо расходов на следственные действия против "преступлений без жертв". Он призвал "высвободить ресурс правоохранителей на что-то действительно полезное" и вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Кто выступает против декриминализации и какие аргументы используют

Скептически к идее декриминализации относятся и отдельные представительницы феминистского движения. В комментарии "Телеграфу" одна из активисток, пожелавшая остаться анонимной, объяснила свою позицию: "Меня беспокоит, что под словами о "свободе выбора" и "праве на тело" мы часто скрываем системную эксплуатацию женской сексуальности. Порноиндустрия построена на объективации и коммерциализации тела женщины — и легализация не уменьшит, а лишь закрепит это как норму. Разговоры об экономической целесообразности в этой теме циничны: мы говорим о том, чтобы государственный бюджет обогащался за счёт репродукции сексистских шаблонов и травм", – пояснила девушка.

По её словам, государство должно защищать женщин от давления и зависимости, а не стимулировать "самозанятость в сфере, где границы между добровольностью и выживанием слишком размыты".

Против декриминализации порнографии, указав на риски дестабилизации во время войны, выступили в Национальной полиции Украины. Глава ведомства Иван Выговский в январе 2025 года заявил, что это "противоречит ряду законов" и может быть использовано российскими спецслужбами для информационных атак.

По его словам, в 2024 году в Украине было зарегистрировано почти 2000 уголовных правонарушений по ст. 301-1 УКУ (детская порнография), и в условиях гибридной войны "легализация взрослого контента может создать дополнительные угрозы". Он также отметил возможное "негативное влияние на моральные ценности, в частности, детей" и заявил, что традиции интимного общения в Украине не соответствуют идее легализации.

Депутат Днепровского горсовета Загид Краснов раскритиковал петицию о декриминализации порно, поставив под сомнение моральные ориентиры украинцев. В своём публичном сообщении он заявил: "Петиция к Президенту по декриминализации порно всего за 5 дней набрала необходимые 25 тысяч голосов. Это всё, что нужно знать о морали наших людей".

Юрист, кандидат юридических наук и деятель "Каритас Украина" Артур Погореленко выступил против декриминализации порнографии, заявив, что такая инициатива наносит вред обществу. В своём сообщении он назвал тенденцию поддержки петиции "пробиванием очередного дна" и поставил под сомнение интеллектуальный уровень её сторонников.

"Порно разрушает человеческую психику, и очевидно, люди, которые это писали, вообще не понимают психологические особенности формирования зависимостей", — заявил Погореленко. Он также подчеркнул, что порнография, по его мнению, приводит к разрушению семей и открывает ряд патологий.

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