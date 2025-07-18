Сестри-"порногімнастки" з України влаштували бійку у Москві: побили поліцейських (фото і відео)

Сестри з Нікополя не вперше потрапляють у скандали в країні-агресорці

Колишні гімнастки збірної України, сестри-близнючки Анжела та Альбіна Осиновські, побилися у торговому центрі "Авіапарк" у Москві. До цього, дівчата здобули популярність через зйомки порно-контенту.

РосЗМІ повідомляють, що приводом для конфлікту став день народження доньки Альбіни, який сестри відзначали у дитячій ігровій кімнаті. Під час свята одна з жінок вирішила покурити у приміщенні, що викликало заперечення з боку адміністратора. Словесна суперечка швидко переросла в агресію, а виклик поліції тільки підлив олії у вогонь.

Зазначається, що Осиновські поводили себе буйно. У результаті обидві дівчини та їх супутник були затримані, а Слідчий комітет РФ порушив проти них кримінальну справу за статтею "Застосування насильства щодо представника влади".

Хто такі сестри Осиновські

Альбіна та Анжела народилися 6 липня 1990 року у Нікополі, Дніпропетровська область. З дитинства займалися художньою гімнастикою та входили до національної збірної України. Сестри закінчили Дніпропетровське училище фізичної культури та Національний університет фізичного виховання та спорту України у 2013 році.

Осиновські на Міжнародному цирковому фестивалі "Золотий трюк Кобзова" у Києві, 2014 року

Широку популярність близнючки здобули у 2018 році після появи в інтернеті відвертих відеороликів з їхньою участю. Як з'ясувалося пізніше, Осиновські під псевдонімами Julietta та Magdalena знімалися для дорослих платформ – з акробатичними трюками та елементами еротики.

Сестри Осиновські знялися для порно Сестри Осиновські знялися для порно

На цей час вони роблять кар'єру в цирковому мистецтві в Росії та активно присутні у соціальних мережах.

Анжела та Альбіна Осиновські живуть у Москві Анжела та Альбіна Осиновські живуть у Москві

Ще одна українка із Нікополя теж прославилася у Росії. Раніше ми писали, як виглядає колишня дружина-українка путініста Лепса.