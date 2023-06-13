Акулу, которая съела россиянина, приравняют к фараонам? Стало известно, что с ней будет

Акула удостоилась чести фараонов

В Египте акулу, которая съела заживо россиянина, забальзамируют и выставят, как экспонат в музее. Из тела рыбы уже извлекли останки погибшего и приступили к мумификации.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, по данным издания, после того, как египтяне забили до смерти палками тигровую акулу, которая сожрала россиянина, Египет приступил к её мумификации. Из желудка хищника уже достали голову, грудь и руки молодого человека. Другие части тела отдельно уже выловили рыбаки.

Бальзамированием занимаются специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря. В сети уже появляются видео этого процесса. На них можно увидеть, как ученые оперируют тело акулы, а ее рот набит белым материалом. Один из них делает надрезы, а другой проверяет упругость кожи.

После того, как процесс мумификации будет завершен акула станет экспонатом музея вышеуказанного института. Таким образом, можно сказать, что съевшая россиянина рыба, удостоилась чести, которая в Древнем Египте выпадала только знати, например, фараонам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети обсуждают видео россиянина, насмехавшегося над подрывом Каховской ГЭС.

Также мы сообщали, что посол Украины в США возмутилась хейтом из-за шуток над съеденным россиянином.