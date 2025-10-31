Часто в откровенных нарядах на публике: что известно о Сидни Суини, которая засветила грудь в "голом" платье

Сидни Суини – звезда многих голливудских фильмов

Американская актриса и продюсер Сидни Суини, известная по ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", снова привлекла внимание публики откровенным нарядом. Звезда появилась на мероприятии Variety Power of Women в прозрачном платье, что вызвало волну обсуждений в сети.

Во время своего последнего выхода актриса была одета в "обнаженное" платье. Поскольку мероприятие — ежегодная инициатива журнала Variety, посвящена женщинам, которые вносят вклад в развитие киноиндустрии и благотворительных проектов, это вызвало разные реакции в сети. Одни хвалили ее за смелость, а другие заявляли, что выбор платья неуместен для такого мероприятия.

Сидни Суини. Фото: Getty Images

Звезда родилась 12 сентября 1997 года в Спокане (штат Вашингтон, США). Сейчас ей 28 лет. Широкую популярность девушка получила после роли в сериале "Эйфория" от HBO. Также Сидни Суини снималась в романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" и в супергеройском фильме от Marvel "Мадам паутина".

Актриса уже неоднократно появлялась на красных дорожках в откровенных смелых образах, подчеркивающих ее фигуру. Например, ее внешний вид на 2025 год Emmy Awards — платье от Oscar de la Renta ярко красного цвета с глубоким декольте.

Сидни Суини. Фото: Getty Images

Для Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2025 года актриса также выбрала наряд, который подчеркнул ее пышную грудь и стройную талию. Сидни надела корсетный пиджак с глубоким декольте и прозрачной нижней частью.

Сидни Суини на кинофестивале в Торонто. Фото: Getty Images

На одном из американских шоу актриса появилась в облегающем красном платье, которое дополнила помадой в тон наряда. Для премьеры фильма "Мадам паутина" Суини выбрала длинное платье в пол без бретелек из декольте.

Сидни Суини. Фото: Getty Images

Сидни Суини на премьере фильма "Мадам паутина". Фото:

Несмотря на то, что на экранах девушка выглядит высокой, Сидни довольно миниатюрная. Ее рост – 161 сантиметр, а вес – примерно 53 килограмма.

