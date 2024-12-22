Мужчина устроил стриптиз посреди улицы в самом центре Днепра (фото 18+)

Полицейские на месте происшествия попросили молодого человека одеться

В воскресенье, 22 декабря, в Днепре возле ТРЦ "Мост-сити" мужчина посреди дороги упал и кричал на всю улицу. Потом он разделся догола.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Читатели канала добавили, что он в неадекватном состоянии, требовал, чтобы охранник извинился за то, что нагрубил.

На опубликованных кадрах видно, что он сначала был в одежде, а потом начал раздеваться. Также слышно, что такая ситуация происходит не впервые.

Что стало причиной такого поведения, неизвестно.

Местные вызвали полицию. Полицейские на месте происшествия попросили молодого человека одеться.

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