Совокупление с животными, увечья и не только. Что известно о вечеринках Porta Potty, после которых украинку нашли покалеченной в Дубае

Dubai Porta Potty существуют уже более 10 лет

В украинской сети рьяно обсуждают дубайские вечеринки Dubai Porta Potty. Ведь в результате одной из них модель Мария Ковальчук, скорее всего, получила тяжелые травмы.

"Телеграф" расскажет, что такое Dubai Porta Potty и почему сейчас вокруг этих вечеринок столько разговоров в сети. Отметим, что Dubai Porta Potty существуют уже более 10 лет и за границей довольно часто попадают на полосы СМИ.

Dubai Porta Potty — это VIP-вечеринки богатых дубайских шейхов, на которых с красивыми девушками-моделями происходят довольно жестокие вещи. Суть этих вечеринок состоит в том, что состоятельные мужчины фактически издеваются над женщинами. Они совершают не только сексуальное насилие, но и нравственное. К слову, Potty с английского — ночной горшок.

Участницы вечеринок или знакомые с ними девушки рассказывали, что женщины, согласившиеся на участие в Dubai Porta Potty, подвергались сексуальному насилию со стороны десятков мужчин одновременно. Таким моделям опорожняются в рот, принуждают к сексуальной связи с животными, к примеру, ослами или лошадьми. Не редко участниц таких вечеринок калечат, выбивая зубы, ломают ребра, руки и ноги.

За все вышеуказанные издевательства девушки получают деньги. Как говорят в сети, на Dubai Porta Potty можно заработать более 50 тысяч долларов за одну вечеринку. Конечно, чем выше уровень "развлечений" шейхов, тем выше оплата.

К примеру, подписание контракта о неразглашении (обязательное условие участия в вечеринке) сопровождается подарком в 1-2 тысячи долларов. Сексуальная связь с людьми от 5 тысяч долларов в зависимости от жестокости "отношений". Опорожнение в рот и связь с животными стоят от 20 тысяч долларов, а увечье — до 50 тысяч. Все вышеизложенные цены не точны, их называют разные источники в сети.

Первые упоминания о Dubai Porta Potty появились в зарубежных СМИ в 2015 году, однако тогда они в большинстве своем не имели такой огласки как сейчас. Суть этих вечеринок не меняется в течение 10 лет, но история модели Марии Ковальчук привлекла внимание общества. Ведь девушка несколько дней не выходила на связь, а затем ее обнаружили с тяжелыми травмами на обочине дороги в Дубае. Позже в сети появилась информация, что она принимала участие в одной из вечеринок Dubai Porta Potty.

К тому же определенную роль в этом сыграл и громкий скандал с сексуальным насилием с рэпером P. Diddy, прогремевший в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о состоянии Марии Ковальчук. Она перенесла сложные операции и не может говорить.