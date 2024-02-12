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Меняем постельное белье по приметам: 3 удачных дня недели для привлечения удачи

Автор
Анастасия Джабер Анастасия Джабер
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Зарядите себя энергией успеха (фото создано с помощью ИИ) Новость обновлена 12 февраля 2024, 10:29
Зарядите себя энергией успеха (фото создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Лучшие дни для смены постельного белья

Смена постельного белья – это не просто рутинное домашнее дело. Согласно народным поверьям и эзотерическим знаниям, это ритуал, который может не только обеспечить чистоту и комфорт вашего сна, но и повлиять на вашу жизнь в целом.

Считается, что, выбирая определенные дни недели для смены постельного белья, можно привлечь удачу, богатство, любовь и другие блага, сообщает glavred.

Лучшие дни для смены постельного белья:

  • Понедельник: символизирует новое начало, поэтому смена белья в этот день поможет вам избавиться от негативной энергии и начать новую жизнь с чистого листа.
  • Четверг: считается днем ​​богатства и удачи. Смена белья в этот день поможет вам привлечь деньги и удачу во всех начинаниях.
  • Суббота: день очистки и обновления. Смена белья в этот день поможет вам избавиться от накопившегося в течение недели негатива и зарядиться положительной энергией.

Дни, когда не рекомендуется менять постельное белье:

  • Пятница: день, считающийся неудачным для новых начинаний. Смена белья в этот день может привлечь неудачи.
  • Воскресенье: день отдыха и покоя. Смена белья в этот день может нарушить эту гармонию.

Дополнительные советы:

  • Стирать постельное белье рекомендуется утром.
  • Во время стирки можно добавить эфирные масла с ароматом лаванды, мяты или ромашки.
  • После стирки белье рекомендуется хорошо просушить на открытом воздухе.
  • Стелить кровать рекомендуется с чистыми мыслями и положительным настроением.

Смена постельного белья – это простой, но эффективный способ улучшить свою жизнь. Следуя этим простым советам, вы можете привлечь удачу, богатство и позитивную энергию в ваш дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как часто нужно менять подушки. Кроме этого вас может заинтересовать, что нужно выбросить во время генеральной уборки.

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#Суеверия #Эзотерика #Народні прикмети #эзотерика-Телеграф