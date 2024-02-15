Лопнула подошва: о чем вещает повредившаяся обувь

Порванная обувь может изменить вашу судьбу

Нередко случается такое, что обувь рвется. На это почти никогда не обращают внимания. Однако наши предки верили, что лопнувшая подошва или подбор на любимых сломанных туфлях может быть предвестником чего-то. А раньше мы писали, зачем класть в обувь лавровый лист.

Поврежденная обувь – предупреждение его владельца о чем-то. Об этом пишет Ukr.Media.

Приметы о порванной обуви

По приметам, любая обувь – это оберег. Исключением является только совершенно новая. Поэтому, если ваша подошва лопнула или шов разошелся, тщательно проанализируйте людей, с которыми вы недавно общались. Возможно, они оказали негативное влияние на вас.

Если перед выходом из дома, вы заметили дыру на обуви, это может предвещать о том, что за дверью вас ждут неприятности. Поэтому следует перенести эту встречу.

Если же вы по дороге споткнулись о что-то и на обуви появилась звезда, это хороший знак. Он предполагает, что в скором времени вас ждут сюрпризы судьбы. Можете ожидать приятного знакомства или хорошей новости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя мыть посуду в гостях. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.