Лопнула підошва: про що віщує взуття, яке пошкодилося

Порване взуття може змінити вашу долю

Нерідко трапляється таке, що взуття рветься. На це майже ніколи не звертають уваги. Однак наші предки вірили, що підошва, яка лопнула чи підбор на улюблених туфлях, що зламався, може бути передвісником чогось. А раніше ми писали, навіщо класти у взуття лавровий лист.

Пошкоджене взуття — попередження його власника про щось. Про це пише Ukr.Media.

Прикмети про порване взуття

За прикметами, будь-яке взуття — це оберіг. Винятком є тільки абсолютно нове. Тому якщо ваша підошва лопнула або шов розійшовся, ретельно проаналізуйте людей, з якими ви нещодавно спілкувалися. Можливо, вони мали негативний вплив на вас.

Якщо перед виходом з дому, ви помітили дірку на взутті, це може віщувати про те, що за дверима на вас чекають неприємності. Тому варто перенести цю зустріч.

Якщо ж ви дорогою спіткнулися об щось і на взутті з’явилася зірка, це хороший знак. Він передбачає, що незабаром на вас чекають сюрпризи долі. Можете очікувати на приємне знайомство або хорошу новину.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна мити посуд в гостях. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.