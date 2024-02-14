Неприятности будут вас преследовать: почему нельзя оставлять шкаф открытым

Открытая дверь шкафа притягивает неудачи

Если в жизни случаются неприятности, мы ищем этому разные объяснения. Однако некоторые обыденные вещи могут быть последствиями примет. Раньше мы рассказывали, о чем предвещает потерянный носок. Теперь поговорим, чем могут угрожать дверцы шкафа, которые вы не закрыли.

Иногда мы не задумываемся, закрыли ли мы дверь шкафа после скорых утренних сборов на работу. Однако по народным приметам, это может принести беду, пишет Ukr.Media.

Почему нельзя оставлять шкаф открытым

Не стоит оставлять открытыми какие-либо двери. Они всегда должны быть плотно закрыты. В противном случае это может принести обсуждение вас даже среди друзей и распускание о вас сплетен. Также это может предвещать проблемы в романтических отношениях и в семье.

Многие культуры считают шкаф проводником в другие миры. Этот предмет мебели требует бережного отношения. Следует обратить внимание на перекладины и стойкость конструкции. Одежду в шкафу следует регулярно перебирать и хорошо складывать. Относиться к вещам нужно с уважением и нежностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещают внезапно зацветшие зимой комнатные цветы. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.