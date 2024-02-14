Неприємності будуть вас переслідувати: чому не можна залишати шафу відчиненою

Відчинені двері шафи притягують невдачі

Якщо у житті трапляються неприємності, ми шукаємо цьому різні пояснення. Однак деякі буденні речі можуть бути наслідками прикмет. Раніше ми розповідали, про що віщує загублена шкарпетка. Тепер поговоримо, чим можуть загрожувати дверцята шафи, які ви не зачинили.

Інколи ми не задумуємося, чи зачинили ми двері шафи після швидких ранкових зборів на роботу. Однак за народними прикметами, це може принести біду, пише Ukr.Media.

Чому не можна залишати шафу відчиненою

Не варто залишати відчиненими будь-які двері. Вони завжди мають бути щільно зачиненими. В іншому випадку це може принести обговорення вас навіть серед друзів та розпускання про вас пліток. Також це може віщувати про негаразди у романтичних стосунках та у родині.

Багато культур вважають шафу провідником в інші світи. Цей предмет меблів вимагає дбайливого ставлення. Варто звернути увагу на перекладини та стійкість конструкції. Одяг в шафі варто регулярно перебирати та гарно складати. Ставитися до речей треба з повагою та ніжністю.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщують кімнатні квіти, що раптово зацвіли взимку. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.