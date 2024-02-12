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Не носите деньги в кармане: почему это запрещено делать по народным приметам

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Где лучше хранить деньги
Где лучше хранить деньги. Фото freepik.com

Почему нельзя носить деньги в кармане

Наши предки придерживались мнения, что к деньгам должно быть особое отношение из-за их большого значения. Повлиять на финансовую устойчивость может также то, как вы храните и носите деньги. Раньше мы рассказывали, какая свеча притягивает деньги в дом. Теперь поговорим, как их нельзя носить.

Носить деньги в кармане категорически запрещено. Почему этого лучше не делать, пишет OBOZ.UA.

Почему нельзя носить деньги в кармане

Да, это очень удобно, ведь если нужно за что-то рассчитаться, достать деньги из кармана гораздо быстрее, чем из кошелька, лежащего, например, на дне сумки. Однако, как говорят поверья, такое ношение может принести банкротство и бедность.

Где нужно хранить деньги

  • Нельзя хранить их в одном месте. Если вы держите валюту в обороте, есть возможность увеличить ее стоимость.
  • Лучше класть купюры в кошелек. При этом нельзя их сминать. Для монет нужно выделить отдельное отделение.
  • Не держите деньги у входной двери – там накапливается негативная энергетика. Так нельзя хранить их в спальне.
  • Надо разделить деньги. Мелкие купюры оставить для ежедневных расходов, при этом держа большие в кошельке. Помните: большие суммы привлекают еще больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно дарить деньги. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Деньги #Суеверия #Приметы