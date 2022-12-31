Приметы на Новый год: что нужно обязательно сделать, чтобы привлечь деньги в 2023 году

Эти простые действия помогут задобрить нового хозяина года и привлекут в ваш дом успех, удачу, прибыль и любовь

Новый год вот-вот настанет, а это значит что совсем скоро Черный Водяной Тигр уступит свой пост новому покровителю года — Черному Водяному Кролику. В китайской астрологии Кролик символизирует терпение и удачу. Есть все шансы, что 2023 год Кролика принесет то, чего нам не хватало в 2022 году: мир и успех.

Мы уже писали, что нельзя делать на Новый год-2022, чтобы не навлечь беды и неудачи в будущем году, однако помимо запретов существует и ряд обязательных дел и ритуалов, которые нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, успех, любовь и даже пополнение в семье.

Не забывайте, новогодняя ночь — это ночь чудес, когда исполняются самые заветные мечты и желания. Главное искренне верить.

Что нужно сделать в Новый год

Уберите в квартире до 31 января. Главное сделать это до захода Солнца.

Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи.

Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.

31 декабря необходимо подвести итоги уходящего года.

Поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой.

Обязательно загадайте желание под бой курантов

Приметы на деньги

Положите по монетке под тарелку каждого гостя — это привлечет финансовый успех.

Во время боя курантов возьмите купюру с крупным номиналом и сожмите ее в руке, чтобы зарядить ее на весь год. После положите ее в кошелек и носите как талисман.

Повесьте на новогоднюю елку деньги

За новогодним столом обязательно должен сидеть мужчина.

Не выбрасывайте остатки еды со стола — их лучше отдать животным.

Любовные приметы

Чтобы семья была крепкой, возлюбленным нужно держаться за руки во время боя курантов.

7 зажженных зеленых свечей обеспечат семье благополучие и достаток в новом году.

Чтобы забыть бывшего возлюбленного, нужно сжечь календарь прошлого года. Это поможет забыть все плохое.

Повешенное на елку украшение в виде сердца, принесет в вашу жизнь любовь.

Как привлечь удачу в Новом 2022 году

В доме обязательно должны присутствовать фигурки покровителя года — Кролика.

Под бой курантов нужно загадать исполнение мечты. Важно проговаривать желание так, как будто оно уже сбылось.

Нужно съесть 12 виноградин.

Остатки еды скормить животным и птицам.

Приметы на беременность

Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или детских игрушек.

Чтобы забеременеть в 2023-м году, девушка должна что-нибудь съесть из рук беременной.

Критические дни начавшиеся 31 числа, прогнозируют пополнение в новом году.

"Телеграф" желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блекаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.

Также ранее "Телеграф" публиковал гороскоп на 2023 год Водяного Кролика для всех знаков Зодиака.