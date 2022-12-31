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Приметы на Новый год: что нужно обязательно сделать, чтобы привлечь деньги в 2023 году

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Новогодние приметы помогут вам стать успешнее в наступающем году Новость обновлена 31 декабря 2022, 12:05
Новогодние приметы помогут вам стать успешнее в наступающем году. Фото poryadok

Эти простые действия помогут задобрить нового хозяина года и привлекут в ваш дом успех, удачу, прибыль и любовь

Новый год вот-вот настанет, а это значит что совсем скоро Черный Водяной Тигр уступит свой пост новому покровителю года — Черному Водяному Кролику. В китайской астрологии Кролик символизирует терпение и удачу. Есть все шансы, что 2023 год Кролика принесет то, чего нам не хватало в 2022 году: мир и успех.

Мы уже писали, что нельзя делать на Новый год-2022, чтобы не навлечь беды и неудачи в будущем году, однако помимо запретов существует и ряд обязательных дел и ритуалов, которые нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, успех, любовь и даже пополнение в семье.

Не забывайте, новогодняя ночь — это ночь чудес, когда исполняются самые заветные мечты и желания. Главное искренне верить.

Что нужно сделать в Новый год

  • Уберите в квартире до 31 января. Главное сделать это до захода Солнца.
  • Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи.
  • Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.
  • 31 декабря необходимо подвести итоги уходящего года.
  • Поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой.
Новогодние приметы
Обязательно загадайте желание под бой курантов

Приметы на деньги

  • Положите по монетке под тарелку каждого гостя — это привлечет финансовый успех.
  • Во время боя курантов возьмите купюру с крупным номиналом и сожмите ее в руке, чтобы зарядить ее на весь год. После положите ее в кошелек и носите как талисман.
Новогодние приметы
Повесьте на новогоднюю елку деньги
  • За новогодним столом обязательно должен сидеть мужчина.
  • Не выбрасывайте остатки еды со стола — их лучше отдать животным.

Любовные приметы

  • Чтобы семья была крепкой, возлюбленным нужно держаться за руки во время боя курантов.
  • 7 зажженных зеленых свечей обеспечат семье благополучие и достаток в новом году.
  • Чтобы забыть бывшего возлюбленного, нужно сжечь календарь прошлого года. Это поможет забыть все плохое.
Новогодние приметы
Повешенное на елку украшение в виде сердца, принесет в вашу жизнь любовь.

Как привлечь удачу в Новом 2022 году

  • В доме обязательно должны присутствовать фигурки покровителя года — Кролика.
  • Под бой курантов нужно загадать исполнение мечты. Важно проговаривать желание так, как будто оно уже сбылось.
  • Нужно съесть 12 виноградин.
  • Остатки еды скормить животным и птицам.

Приметы на беременность

Новогодние приметы
  • Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или детских игрушек.
  • Чтобы забеременеть в 2023-м году, девушка должна что-нибудь съесть из рук беременной.
  • Критические дни начавшиеся 31 числа, прогнозируют пополнение в новом году.

"Телеграф" желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блекаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.

Также ранее "Телеграф" публиковал гороскоп на 2023 год Водяного Кролика для всех знаков Зодиака.

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#Новый год #Приметы #Народные приметы