Приметы на Новый год: что нужно обязательно сделать, чтобы привлечь деньги в 2023 году
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Эти простые действия помогут задобрить нового хозяина года и привлекут в ваш дом успех, удачу, прибыль и любовь
Новый год вот-вот настанет, а это значит что совсем скоро Черный Водяной Тигр уступит свой пост новому покровителю года — Черному Водяному Кролику. В китайской астрологии Кролик символизирует терпение и удачу. Есть все шансы, что 2023 год Кролика принесет то, чего нам не хватало в 2022 году: мир и успех.
Мы уже писали, что нельзя делать на Новый год-2022, чтобы не навлечь беды и неудачи в будущем году, однако помимо запретов существует и ряд обязательных дел и ритуалов, которые нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, успех, любовь и даже пополнение в семье.
Не забывайте, новогодняя ночь — это ночь чудес, когда исполняются самые заветные мечты и желания. Главное искренне верить.
Что нужно сделать в Новый год
- Уберите в квартире до 31 января. Главное сделать это до захода Солнца.
- Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи.
- Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.
- 31 декабря необходимо подвести итоги уходящего года.
- Поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой.
Приметы на деньги
- Положите по монетке под тарелку каждого гостя — это привлечет финансовый успех.
- Во время боя курантов возьмите купюру с крупным номиналом и сожмите ее в руке, чтобы зарядить ее на весь год. После положите ее в кошелек и носите как талисман.
- За новогодним столом обязательно должен сидеть мужчина.
- Не выбрасывайте остатки еды со стола — их лучше отдать животным.
Любовные приметы
- Чтобы семья была крепкой, возлюбленным нужно держаться за руки во время боя курантов.
- 7 зажженных зеленых свечей обеспечат семье благополучие и достаток в новом году.
- Чтобы забыть бывшего возлюбленного, нужно сжечь календарь прошлого года. Это поможет забыть все плохое.
Как привлечь удачу в Новом 2022 году
- В доме обязательно должны присутствовать фигурки покровителя года — Кролика.
- Под бой курантов нужно загадать исполнение мечты. Важно проговаривать желание так, как будто оно уже сбылось.
- Нужно съесть 12 виноградин.
- Остатки еды скормить животным и птицам.
Приметы на беременность
- Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или детских игрушек.
- Чтобы забеременеть в 2023-м году, девушка должна что-нибудь съесть из рук беременной.
- Критические дни начавшиеся 31 числа, прогнозируют пополнение в новом году.
"Телеграф" желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блекаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.
Также ранее "Телеграф" публиковал гороскоп на 2023 год Водяного Кролика для всех знаков Зодиака.