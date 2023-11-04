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Не ждите ничего хорошего: что значит, если приснилась кровь или летучая мышь

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Плохой сон может надолго испортить настроение
Плохой сон может надолго испортить настроение. Фото Freepik

Сохраняйте спокойствие, чтобы минимизировать негатив

Сновидения отображают работу вашего подсознания. Оно подсказывает вам такие вещи, на которые сознательно вы могли не обращать внимания. И многие образы, к сожалению, снятся вовсе не к добру. Недавно "Телеграф" рассказывал о том, что значит, если приснилось пустое ведро — это не очень хорошая примета, но не всегда.

А вот кровь и летучие мыши снятся к неприятностям в любом виде. Что означают эти сны, читайте ниже.

К чему снится кровь — толкование

Если вы увидели кровь во сне, ваше подсознание сигнализирует вам о том, что надвигается что-то не очень хорошее. Не переживайте — неприятности будут кратковременными и сильно вас не затронут.

Трактовка различается в зависимости от контекста:

  • если кровь идет у знакомого вам человека, тем более родного, это к ссоре с кем-то из близких;
  • если же кровь идет у вас, то готовьтесь к тоскливому настроению и возможным разочарованиям.

Кроме того, если вам приснилось, что это вы причинили кровотечение — будьте осторожны, когда станете принимать важное решение. В то же время не тяните слишком долго, чтобы избежать негативных последствий.

К чему снится летучая мышь — залетела в дом или села на кровать

Все трудности, которые случаются на нашем пути, только закаляют характер и дают ценный опыт. Будьте мудры и рассудительны, таким образом вы сможете извлечь урок и свести к минимуму негативные последствия.

Летучая мышь в доме снится:

  • к измене или лжи;
  • потере доверия к близкому человеку;
  • предательству человека, которого вы считали другом.

А если вам приснилась летучая мышь на кровати, это — к волнениям в личной жизни. Возможно, придется провести с любимым человеком неприятную беседу, но это поможет найти с ним общий язык. Сохраняйте спокойствие и взвешивайте слова, чтобы не допустить большого конфликта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя вешать зеркало перед кроватью — этому есть и суеверное, и научное объяснение. Узнайте из следующего материала, почему нельзя спать напротив зеркала.

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