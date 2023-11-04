Не ждите ничего хорошего: что значит, если приснилась кровь или летучая мышь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сохраняйте спокойствие, чтобы минимизировать негатив
Сновидения отображают работу вашего подсознания. Оно подсказывает вам такие вещи, на которые сознательно вы могли не обращать внимания. И многие образы, к сожалению, снятся вовсе не к добру. Недавно "Телеграф" рассказывал о том, что значит, если приснилось пустое ведро — это не очень хорошая примета, но не всегда.
А вот кровь и летучие мыши снятся к неприятностям в любом виде. Что означают эти сны, читайте ниже.
К чему снится кровь — толкование
Если вы увидели кровь во сне, ваше подсознание сигнализирует вам о том, что надвигается что-то не очень хорошее. Не переживайте — неприятности будут кратковременными и сильно вас не затронут.
Трактовка различается в зависимости от контекста:
- если кровь идет у знакомого вам человека, тем более родного, это к ссоре с кем-то из близких;
- если же кровь идет у вас, то готовьтесь к тоскливому настроению и возможным разочарованиям.
Кроме того, если вам приснилось, что это вы причинили кровотечение — будьте осторожны, когда станете принимать важное решение. В то же время не тяните слишком долго, чтобы избежать негативных последствий.
К чему снится летучая мышь — залетела в дом или села на кровать
Все трудности, которые случаются на нашем пути, только закаляют характер и дают ценный опыт. Будьте мудры и рассудительны, таким образом вы сможете извлечь урок и свести к минимуму негативные последствия.
Летучая мышь в доме снится:
- к измене или лжи;
- потере доверия к близкому человеку;
- предательству человека, которого вы считали другом.
А если вам приснилась летучая мышь на кровати, это — к волнениям в личной жизни. Возможно, придется провести с любимым человеком неприятную беседу, но это поможет найти с ним общий язык. Сохраняйте спокойствие и взвешивайте слова, чтобы не допустить большого конфликта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя вешать зеркало перед кроватью — этому есть и суеверное, и научное объяснение. Узнайте из следующего материала, почему нельзя спать напротив зеркала.