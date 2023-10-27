Не спешите отчаиваться: к чему снится пустое ведро в руках и всегда ли это плохо

Сонник толкует это видение неоднозначно

Сновидения — важный сигнал, который посылает нам подсознание. Одним людям сны снятся чаще, другим — реже, а некоторым и вовсе видятся только кошмары. Например, такие, когда ноги не двигаются во сне и не получается убежать от чего-то страшного.

Во сне люди видят и самые обычные предметы. Если вам приснилось ничем не наполненное ведро, сонник предлагает несколько толкований.

Что значит увидеть пустое ведро — сон в руку

Трактовки этого видения следующие:

пустое ведро дома знаменует неприятности — потерю, утрату, тяжелую неприятную работу, недовольство и сомнения;

если вы держали пустое ведро, уронили его, услышали звук падения — это к переменам в жизни или важным новостям;

для молодой женщины пустое ведро во сне значит удачный брак — ведро будет наполняться счастливыми семейными моментами.

Если вы помните размер емкости, то маленькое ведро — к скорой встрече с важным человеком. Большая тара предвещает позитивные изменения в карьере, возможно, с помощью влиятельной особы.

Другие толкования снов про ведро:

несете тяжелое — придется самим решать проблемы;

ремонтируете — нужно проявить стойкость и упорство в достижении цели;

полное ведро — к хорошим новостям или важным знакомствам;

разлилось или рассыпалось содержимое — не принимайте необдуманных решений, чтобы избежать неприятностей.

Раньше мы рассказывали, откуда взялась примета, что встретить женщину с пустым ведром — к несчастьям. Читайте в материале по указанной ссылке, что в этом случае делать, чтобы избежать плохих последствий.