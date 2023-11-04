Не чекайте нічого хорошого: що означає, якщо наснилася кров або кажан

Зберігайте спокій, щоб мінімізувати негатив

Сновидіння відображають роботу вашої підсвідомості. Вона нагадує вам такі речі, на які свідомо ви могли не звертати уваги. І багато образів, на жаль, сняться зовсім не на добро. Нещодавно "Телеграф" розповідав про те, що означає, якщо наснилося порожнє відро — це не дуже гарна прикмета, але не завжди.

А ось кров і кажани сняться до неприємностей у будь-якому вигляді. Що означають ці сни, читайте нижче.

До чого сниться кров — тлумачення

Якщо ви побачили кров уві сні, ваша підсвідомість сигналізує про те, що насувається щось не дуже хороше. Не хвилюйтеся — неприємності будуть короткочасними та сильно вас не торкнуться.

Трактування різниться залежно від контексту:

якщо кров йде у знайомої вам людини, тим більше рідної, це до сварки з кимось із близьких;

якщо ж кров йде у вас, то готуйтеся до тужливого настрою та можливих розчарувань.

Крім того, якщо вам наснилося, що це ви заподіяли кровотечу — будьте обережні, коли прийматимете важливе рішення. Водночас не тягніть занадто довго, щоб уникнути негативних наслідків.

До чого сниться кажан — залетів до будинку чи сів на ліжко

Всі труднощі, які трапляються на нашому шляху, лише загартовують характер та дають цінний досвід. Будьте мудрі та розважливі, таким чином ви зможете здобути урок і звести до мінімуму негативні наслідки.

Кажан у будинку сниться:

до зради чи брехні;

втрати довіри до близької людини;

зраду людини, яку ви вважали другом.

А якщо вам наснився кажан на ліжку, це до хвилювань в особистому житті. Можливо, доведеться провести з коханою людиною неприємну розмову, але це допоможе порозумітися з нею. Зберігайте спокій та добирайте слова, щоб не допустити великого конфлікту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна вішати дзеркало перед ліжком – цьому є і забобонне, і наукове пояснення. Дізнайтеся з наступного матеріалу, чому не можна спати навпроти дзеркала.