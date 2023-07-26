Пройдите простой тест и получите послание ото высших сил

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Предлагаем вам сегодня немного заглянуть в свое будущее и получить предсказание от ангелов. Высшие силы с небес расскажут на что необходимо обратить внимание и дадут рекомендацию, к которой необходимо прислушаться.

Закройте глаза и сделайте несколько вдохов-выдохов. Про себя подумайте "Что меня ждет в ближайший месяц", и посмотрите на картинку. Выберите то изображение, которое вам понравилось больше других.

Посмотрите на картинку и выберите ту, которая понравилась вам больше всего:

Результаты теста:

АНГЕЛ С МЕЧОМ

Смягчите гнев на милость и снизьте революционные настроения в окружении. Меч вам не понадобится, как бы вам не казалось иначе. Борьбы не будет, будет разговор и все решат переговоры.

К тому же настало время пожинать плоды своего труда и получать вознаграждения. То, что вы ждали, то, на что вы надеялись уже на пороге вашего дома. Вы получите все о чем мечтали последнее время, немного не в том виде, но все равно вы будете довольны.

АНГЕЛ С ЦВЕТАМИ

Вы готовы одарить весь мир и полюбить всех в этом мире. Вы живете, работаете, отдыхаете ради других и так, чтобы других все устраивало, чаще задвигая свои интересы подальше, чем с удовольствием пользуются некоторые люди. Ваша задача — вспомнить о себе, о своей жизни и своих интересах, о том, что хочется именно вам!

В ближайшее время вас будут пытаться втянуть в сомнительные мероприятия, предлагать "выгодное" партнерство и обещать золотые горы, подумайте очень хорошо, прежде, чем согласиться, сейчас для вас не самое благоприятное время для таких проектов. Слушайте свою интуицию — она вас не обманет.

АНГЕЛ СО СВЕЧОЙ

Вас ждут перемены — внешние и внутренние. Последние несколько недель вы живете непонятным предчувствием, с внутренним напряжением, было много негатива, но все постепенно налаживается и уже видны первые положительные перемены.

Помогите себе быстрее оказаться на белой полосе — фокусируйтесь на позитиве, на удачных стечениях обстоятельств, на приятных встречах, на хороших новостях. Скорее всего вы планируете поездку (если нет, то запланируйте) и это хорошо, потому что она будет благоприятна для вас. Любая смена обстановки, даже на пару дней может открыть двери дополнительному доходу.

АНГЕЛ СО СКРИПКОЙ

Ваш выбор говорит о том, что сейчас в вашей жизни наступает период, когда всё находится в руках Судьбы. Музыка уже написана до вас и не вами, Судьба лишь воспроизводит написанное. Вам необходимо научиться принимать то, что вам приготовлено.

Все, на что вы можете повлиять- это на собственное духовное развитие. Молитвы, медитации, иные духовные практики — все сейчас вам в пользу. Несите свет, мир и добро, постарайтесь не причинять окружающим неприятности и это обязательно скажется благоприятно на вашей жизни.

АНГЕЛ С ГОЛУБЕМ

Вы выбрали ангела с голубем — это предсказывает вам прибыль и неожиданный доход, также этот выбор предсказывает создание семьи или рождение ребёнка. У вас наступает период, когда все будет складываться самым наилучшим образом.

Для исполнения этого предсказания вам нужна непоколебимая вера — исключите любые отрицательные эмоции, уберите сомнения и тревоги. Именно они мешают вам по жизни. Потому что вы — счастливый человек и вам многое дано, но вы сами себе вставляете палки в колеса.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.